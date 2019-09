Los gremios rechazan el bono de Vidal y piden que se reabra la mesa de paritarias

Los gremios que nuclean a los trabajadores estatales de la Provincia salieron en las últimas horas a ratificar su rechazo al bono extraordinario que ofreció informalmente el gobierno de María Eugenia, de 3 mil pesos a pagarse en dos veces. E insistirán en su reclamo para que se reabra la negociación paritaria y se discuta algún mecanismo de actualización automática por la inflación de acá a fin de año.

La postura es compartida tanto por el sector de gremios más combativos, que hoy harán un paro con movilización a la Plaza de Mayo, como por los sindicatos “dialoguistas”, los que firmaron el acuerdo salarial con el gobierno para 2019.

Como se había adelantado el gobierno bonaerense decidió pagarles a los empleados estatales un bono de 3.000 pesos, cuya primera cuota, de 1.500 pesos, se abonará este mes y la restante en octubre.

La medida apunta a traer un paliativo en el marco de la erosión del poder de compra de los salarios de los empleados públicos en el último mes como consecuencia de la disparada del dólar tras la derrota del oficialismo en las PASO.

El bono sólo lo cobrarían aquellas categorías que no fueron alcanzadas con el beneficio de la reducción del pago del Impuesto a las Ganancias dispuesto por la Nación. Es decir, quienes cobran menos de 38 mil pesos. “No hay más plata”, dicen que fue la explicación oficial de la Provincia.

Los gremios bonaerenses ya venían presionando por una recomposición salarial que se profundizó luego de que la Casa Rosada anunciara que pagaría un bono de 5 mil pesos para los estatales nacionales.

Los sindicatos vienen pidiendo además para esta última parte del año que se aplique una cláusula gatillo que compense el incremento inflacionario.

La Provincia había acordado con los estatales en la paritaria 2019 una mejora del 4% desde enero, otro 4 a partir de marzo, 4% en mayo y otro 4% en julio. Y se convino aplicar una cláusula de ajuste automático a partir de julio en caso de que la inflación superara el 16 por ciento. Como esa previsión inflacionaria fue superada, en julio el aumento total fue del 12,5 por ciento.

El cierre paritario de 2019 establecía que en la segunda parte del año los estatales recibirían una suba del 2 por ciento en septiembre y otro 2 por ciento en noviembre. Pero ahora entienden que ni esos porcentajes previstos ni el bono extraordinarios alcanzan para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Hoy, la conducción de UPCN y de Fegeppba analizarán la posibilidad de encarar una estrategia conjunta para reclamar que se reabra la discusión paritaria.

Los dos entidades gremiales presentarán un pedido formal en ese sentido ante el ministerio de Trabajo. Y no descartan comenzar a discutir medidas sectoriales si no hay respuesta por parte del gobierno de Vidal. Por ahora, sin embargo, nadie habla de un paro. Los que sí irán a la huelga serán los enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Provincia, junto a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA).

El paro nacional se realizará hoy con movilizaciones en demanda de “la inmediata reapertura de las paritarias, la reincorporación de los despedidos” y otros reclamos.

El jefe de ATE y adjunto de la CTAA, Hugo Godoy, confirmó la medida de fuerza que a nivel provincial también tendrá la adhesión de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). A la protesta nacional se sumaron el sector histórico de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), dirigida por Luis Tiscorni, en demanda de la reincorporación de la totalidad de los cesanteados, la reapertura salarial y el restablecimiento de los programas que fueron dados de baja.

Los dirigentes también rechazaron “el escaso incremento otorgado de forma unilateral por el gobierno en el último encuentro del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Los trabajadores se concentrarán desde las 11 de mañana en 9 de Julio y Belgrano para marchar luego hacia la Plaza de Mayo, donde habrá un acto central frente al Cabildo.