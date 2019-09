Vidal : “No estoy como candidata, estoy como gobernadora”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció este jueves un paquete de medidas de alivio para jubilados, Pymes y comedores escolares.

"Las medidas no son aisladas, ni forman parte de una campaña electoral. No estoy como candidata, estoy como gobernadora. Nosotros venimos poniendo como eje la integración social y el sostén de las Pymes desde el primer día", anunció la gobernadora en conferencia de prensa. Y sostuvo: "El Estado tiene que estar cerca del que más lo necesita. Y esto de estar cerca no puede ser un discurso, tiene que traducirse en acciones concretas".

"La provincia de Buenos Aires necesita el esfuerzo de todos, nadie saca adelante esta situación solo. Todas las fuerzas políticas, todos los dirigentes, todos los vecinos podemos ayudar haciendo bien nuestra parte". Y agregó: "Necesitamos un compromiso sin especulaciones".

Entre las medidas que anunció, la gobernadora destacó que habrá un bono de $1.000 para septiembre destinado a todas las madres con hijos menores de cinco años y embarazadas, beneficiarias del programa Más Vida. También informó sobre un aumento en los fondos destinados a los comedores de escuelas públicas, 10% en septiembre y 10% en octubre.

Con respecto a los jubilados, el aumento será para aquellos que cobran la mínima y dependen del Gobierno de la Provincia, no de la Anses. Son en total 14 mil personas que percibirán una suba del 45%.

Por último, Vidal anunció medidas de alivio para las Pymes: "Sabemos que tenemos un problema con el trabajo, hemos estado presentes a lo largo de estos años en muchas situaciones de conflicto, fundamentalmente en Pymes. Hemos decidido destinar $370 millones a un programa que tenemos vigente, que es el de preservación del empleo. Y ayudar a las empresas que están en crisis y no llegan a pagarles a los trabajadores".

Detalles de las medidas sociales y de apoyo para PyMEs

- Refuerzo del PREBA

El Gobierno de la Provincia reforzará el PREBA otorgando un beneficio de hasta $5.000 por mes por empleado por un período de tres meses que permitirá ayudar a sostener 25.000 puestos de trabajo en PyMEs.

Como resultado de las intervenciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia a través del PREBA se sostuvieron más de 6.700 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión.

A su vez, gracias a la colaboración en conjunto con el Gobierno Nacional, se lograron mantener más de 11.500 puestos.

- Plan Más Vida

A través del Plan Más Vida, la Provincia acompaña mes a mes a más de 600 mil personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social: embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños hasta el ingreso al sistema escolar primario. La ayuda la reciben por medio de una transferencia mensual que se acredita en una tarjeta de débito para la compra de alimentos. En el mes de septiembre se brindará un refuerzo de $1.000.

Desde diciembre de 2015 se implementó un aumento acumulado de 416% para jefes o jefas de hogar y 249% por módulo por hijo.

- Servicio Alimentario Escolar (SAE)

Se implementará un aumento escalonado del 20% en septiembre y octubre, que será de 10% por mes. De esta manera, cada plato de almuerzo alcanzará los $33 y el desayuno los $20,9, lo que significa una suba acumulada de 424% desde el inicio de la gestión.

El SAE garantiza todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda para 1.800.000 chicos de los 135 municipios de la Provincia. Algunas de las mejoras que se implementaron en este programa fue la definición de un menú obligatorio que garantiza un piso mínimo de nutrientes y en 2018 se universalizó el Servicio para que todos los alumnos de las escuelas públicas de nivel inicial y primario reciban desayuno o merienda.

- Becas UDIs

A través de estas becas la provincia acompaña y fortalece el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El gobierno bonaerense implementará una suba del 15% y beneficiará a más de 104 mil chicos en más de 1.000 espacios bonaerenses como jardines maternales, casas del niño y centros de atención integral.

En 2018 y en mayo de este año ya se habían implementado aumentos en los montos de las becas.

- Hogares de Niñez

En la Provincia 3.700 chicos víctimas de violencia, abuso y abandono que están en hogares conveniados reciben ayuda. En septiembre se aplicó una suba del 25%, de esta manera los hogares reciben entre $12.460 y $17.714 por chico por mes.

Desde diciembre de 2015 el Gobierno Provincial implementó un aumento acumulado de casi 400%.

- Jubilación mínima

A principios de agosto el Gobierno Bonaerense aumentó 45% la jubilación mínima.

Este es el sexto aumento que se realiza desde el 2015 y llega a más de 14 mil jubilados y pensionados bonaerenses, que ahora cobran una mínima de $10.400.