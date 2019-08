Vidal dijo que no se dará "por vencida" y pidió dar "la pelea" por la reelección

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que no piensa darse "por vencida" en su carrera por la reelección y le pidió a los integrantes de su gabinete dar "la pelea los próximos 60 días" hasta los comicios de octubre "para sostener esa épica de que esta provincia es el lugar donde vale la pena cambiar".

La mandataria y postulante a la reelección por el oficialista Juntos por el Cambio realizó estas declaraciones en una reunión ampliada del Gabinete provincial, en La Plata, donde advirtió que "este momento pone a prueba nuestra vocación" y, según fuentes gubernamentales, analizó junto a sus funcionarios la campaña electoral que retomarán en septiembre y la situación económica, entre otras cuestiones.

"Yo puedo atravesar otra derrota, otra victoria, puedo empezar de nuevo el 10 de diciembre pero hay algo que no puedo y no voy a aceptar de mí misma, ni se lo voy a aceptar a ustedes, y es darme por vencida", expresó Vidal.

En ese sentido, manifestó: "Si no nos dimos por vencidos en todos esos imposibles que enfrentamos a lo largo de estos 3 años y medio, ¿ustedes creen que nos vamos a dar por vencidos en los próximos 60 días? No, claro que no".

"Hay millones de bonaerenses que ya nos eligieron, a los que no podemos dejar huérfanos. Están esperando nuestro liderazgo, el sábado salieron solos a la plaza, sin que nadie los convocara, a decir: Che, acá estamos, ¿dónde están ustedes?. Ellos esperan que los representemos y a los que dejamos de escuchar, lo que esperan es que volvamos a escucharlos", enfatizó.

Vidal también le pidió a sus funcionarios: "Demos la pelea los próximos 60 días pero no para conservar nuestros cargos, no para que yo siga siendo gobernadora, para sostener esa épica de que esta provincia es el lugar donde vale la pena cambiar".

"Este es el lugar donde tenemos que hacer la diferencia", remarcó Vidal, siempre según las fuentes que participaron del encuentro.

Y resaltó que "si salimos a dar la pelea por los bonaerenses, no por nosotros, créanme que el 27 de octubre vamos a estar muy orgullosos, como yo lo estoy de cada uno de ustedes en estos años de trabajo en equipo en conjunto".

Tras la reunión de gabinete, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas dijo que "se habló de cómo continuar con el proceso que tenemos por delante" y remarcó que "la gobernadora bajó un perfil claro de lo que tenemos que llevar adelante, sin descuidar en absoluta la gestión".

En ese sentido, el funcionario dijo que la mandataria les pidió "trabajar con mucha claridad sobre el vecino, sobre el voto de los desencantados".

"Las PASO son una elección formal que hay que pasarla pero que no definen absolutamente nada, así que el gobierno va a trabajar para que en las elecciones del 27 de octubre estemos satisfechos y obtener los resultados que buscamos, que es cuatro años más de gestión", aseveró Villegas.

El ministro acotó que los funcionarios escucharon "el mensaje de la gente, lo que dijeron los bonaerenses en las urnas y vamos a trabajar en función de ese mensaje para revertir todo lo que haya que revertir".

Salvador: “Escuchamos el mensaje de la gente”

Por su parte, el vicegobernador Daniel Salvador dijo que "la idea es que cada ministro se dedique a gobernar" porque, destacó, "escuchamos el mensaje de la gente".

Asimismo, recordó que" la provincia se caracterizó por tener un fuerte compromiso social".

Ahora, añadió, "los gremios solicitan paritarias, cuestiones que se están evaluando. La Provincia siempre tuvo la predisposición al diálogo y solucionar los problemas dentro de lo posible", tras lo cual resaltó que tras la gestión del kirchnerista Daniel Scioli "recibimos una provincia quebrada y hoy tenemos una provincia ordenada".

El 11 de agosto "las urnas nos dijeron que había otras prioridades, esperamos revertir el número en octubre", dijo Salvador y señaló que "las PASO fue un claro mensaje de las necesidades económicas, como pasó estas semanas".

El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, aseguró que "la prioridad es gobernar".

"Por ahora está todo el gobierno abocado a seguir gobernando y contener el contexto difícil para los bonaerenses. Si nosotros consideramos que más adelante podemos hacer otras medidas, las vamos a hacer", dijo Salvai.