María Eugenia Vidal: "¿Ustedes creen que nos vamos a dar por vencidos?"

"Este momento pone a prueba nuestra vocación", advirtió María Eugenia Vidal a sus funcionarios y les avisó que no se dará "por vencida en los próximos 60 días", rumbo a las elecciones de octubre en las que busca lograr su reelección.

"Yo puedo atravesar otra derrota, otra victoria, puedo empezar de nuevo el 10 de diciembre pero hay algo que no puedo y no me voy a aceptar de mi misma y no se los voy a aceptar a ustedes y es darme por vencida", expresó Vidal en una reunión de gabinete ampliado en la Casa de Gobierno provincial.

"Si no nos dimos por vencidos en todos esos imposibles que enfrentamos a lo largo de estos 3 años y medio, ¿ustedes creen que nos vamos a dar por vencidos en los próximos 60 días? No, claro que no".

"Hay millones de bonaerenses que ya nos eligieron, a los que no podemos dejar huérfanos. Están esperando nuestro liderazgo, el sábado salieron solos a la plaza, sin que nadie los convocara, a decir. Che, acá estamos, ¿dónde están ustedes?. Ellos esperan que los representamos y a los que dejamos de escuchar, lo que esperan es que volvamos a escucharlos", enfatizó.

María Eugenia Vidal perdió en las PASO contra Axel Kicillof por 20 puntos. El postulante del Frente de Todos obutvo el 49% de los votos contra el 29% de la gobernadora.

La mandataria también le pidió a sus funcionarios dar "la pelea los próximos 60 días pero no para conservar nuestros cargos, no para que yo siga siendo gobernadora, para sostener esa épica de que esta provincia es el lugar donde vale la pena cambiar, de que este es el lugar donde tenemos que hacer la diferencia".

"Si lo hacemos, y salimos a dar la pelea, por los bonaerenses no por nosotros, créanme que el 27 de octubre vamos a estar muy orgullosos, como yo lo estoy de cada uno de ustedes en estos años de trabajo en equipo en conjunto", concluyó en su mensaje de motivación al equipo.