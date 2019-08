Distritos recuperables y consolidados, el mapa de Kicillof para seguir la campaña

Meticulosos, Axel Kicillof y su equipo realizaron un minucioso análisis de los resultados de las Primarias en la Provincia. Una suerte de hoja de ruta, además, para seguir en la campaña rumbo a octubre.

El estudio no sólo incluye los resultados distrito por distrito a nivel municipal. También, una estimación de las comunas que tienen altas probabilidades de ser ganadas por el Frente de Todos y aquellas en las que el escenario de las Paso dejó un escenario adverso.

Como para agarrar envión, el informe da cuenta de la “ola azul” que cubrió buena parte de la Provincia. Y arranca con un dato duro: en 2015 las fuerzas que hoy conforman el Frente de Todos ganaron en 61 distritos, mientras que en las Primarias del 11 de agosto ese número se estiró a 90 de los 135 distritos bonaerenses.

Cerca de Kicillof aclaran que el candidato a gobernador -que aventajó a María Eugenia Vidal por casi 20 puntos- “no considera nada ganado”.

Ni aún, aquellos distritos en los que la diferencia con el oficialismo es por demás holgada. Ese es el mensaje que “bajó” hace algunas horas a los intendentes peronistas que lo escucharon en Avellaneda, como para que nadie se relaje.

Bajo el rótulo de resultados “irreversibles”, el estudio resalta aquellas comunas en las que el Frente de Todos obtuvo una diferencia con el oficialismo mayor a los 10 puntos. Son 70 entre las que se incluyen la populosa La Matanza, Moreno, Merlo, Berazategui, Almirante Brown, San Fernando y Malvinas Argentinas. También Hurlingham y Avellaneda.

En esa nómina aparecen Lanús, Quilmes y Tres de Febrero, comunas gobernadas por Cambiemos. También La Plata, aún cuando el intendente macrista Julio Garro fue el candidato más votado.

El informe menciona también a 20 comunas “a consolidar” donde la diferencia en favor del Frente de Todos es menor a los 10 puntos. Excepto Morón (gobernada por el oficialismo), el resto son distritos del interior como Bragado, Cañuelas, Carmen de Areco y Tres Arroyos (ambas vecinalistas), Miramar, Bolívar, Ramallo, Ameghino y San Pedro, entre otras. Allí habrá presencia fuerte del candidato.

Finalmente aparecen otras 21 comunas donde el peronismo perdió por menos de 10 puntos donde el resultado se considera “reversible”. En ese listado aparecen Pergamino, Ayacucho, Saladillo, Olavarría, Pinamar y Maipú, entre otras. Todas, del interior, donde Kicillof sorprendió ganando las secciones Cuarta (noroeste) y Segunda (norte) y quedando no tan lejos en la Quinta (sudeste) y la Sexta (sudoeste),

El informe, al que tuvo acceso este diario, da cuenta de otro fenómeno: prácticamente no hubo corte de boleta entre las distintas categorías de candidatos del Frente de Todos. Así, detalla que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner obtuvo en la Provincia 4.661.554 votos, mientras que el binomio Kicillof-Verónica Magario cosechó 4.615.251 sufragios. El global de lo que lograron los candidatos locales estuvo cerca de esos guarismos: 4.549.489 votos.

Medidas e impacto

Finalmente, acaso como insumo discursivo para la campaña, Kicillof analizó el impacto de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Y concluyó que junto con la reducción del IVA “tendrían un elevado impacto fiscal”.

Concluye que los ingresos de las provincias sufrirán una reducción en el orden de los $35.000 millones y que Buenos Aires, en particular, se vería afectada en unos 6.400 millones de pesos. “Equivale a un 80% de la obra pública provincial”, destaca.

En relación a los municipios de la Provincia, el estudio estimó que sufrirán una reducción en sus ingresos de unos 1.000 millones de pesos.