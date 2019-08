Vidal pidió a sus intendentes reforzar los ejes de gestión y respetar los valores

La gobernadora María Eugenia Vidal les pidió ayer a los más de 60 intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio que refuercen los ejes de gestión, mantengan la escucha activa con los ciudadanos que no votaron a ese espacio y respeten los valores políticos que encarna el frente partidario.

"Mi universo son los bonaerenses", afirmó la gobernadora ante los 64 jefes comunales de Juntos por el Cambio –entre los que estuvieron varios representantes de la Cuarta Sección Electoral, como Pablo Petrecca (Junín); Salvador Serenal (Lincoln); y Franco Flexas (General Viamonte)-, contaron varios de ellos a la prensa, pero aclararon que esas palabras no apuntan a una "provincialización" de la campaña sino a destacar la necesidad de reforzar los ejes de gestión y a escuchar las prioridades de los bonaerenses que votaron contra el oficialismo.

El vicegobernador Daniel Salvador explicó tras el encuentro en la República de los Niños de La Plata que "el mensaje buscó renovar y recuperar fuerzas pensando en el 27 de octubre, y estamos orgullosos de ser un gobierno honesto, transparente, que ha hecho obras en todos lados y que puso en marcha políticas de fondo, en seguridad, educación y justicia".

"Somos conscientes, tenemos los oídos abiertos, que la ciudadanía nos dijo que eso no era suficiente y que tenía otras prioridades que son las que tenemos que tomar y tratar de esforzarnos por dar esa respuesta pensando en la gente, más que en la elección", afirmó.

"No pasa por provincializar la campaña, somos parte de un proyecto que nos permitió trabajar y poner de pie este país", apuntó.

Voces de jefes comunales

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, expresó: "Hoy la discusión es cómo tomamos el mensaje de las urnas y recomponemos y corregimos la gestión".

"Siendo gobierno no hay que resaltar puntos oscuros de un adversario; hay que gestionar y llegar con el mensaje a los que no pudimos llegarle", advirtió, y confió en que "hay gente que no nos votó y puede cambiar su voto".

Macri negó que se hayan planteado cuestionamientos por no desdoblar la elección bonaerense y la nacional y aseguró que "es una discusión vieja y tampoco sabemos cómo nos hubiera ido".

El intendente de La Plata, Julio Garro, aclaró que tampoco se aconsejó "municipalizar" la campaña, sino que la gobernadora transmitió que "hay que escuchar el mensaje de la gente, aprender a escuchar el mensaje porque, como dijo María Eugenia Vidal, 'uno aprende hasta el último día de nuestras vidas', y el domingo de las PASO la gente se expresó y hay que respetar eso como un valor sagrado".

"Para aprender hay que hablar de autocrítica hacia adentro, qué hay que corregir sin perder los valores con los que arrancamos este camino", sostuvo.

Añadió que "hay que jugar el segundo tiempo de este partido" y confió en que "siempre hay tiempo para revertir algo adverso. En 2015 nos decían que era imposible ganar y se consiguió, lo mismo en 2017".

Su colega de San Isidro, Gustavo Posse, explicó que Vidal apuntó a "una fuerte concentración en la gestión y a que sostener los valores nos va a dar más resultado electoral que de otra manera".

Vidal "dijo que su universo es el bonaerense, que no iba a buscar otra cuestión que no tenga que ver con la mejor calidad de vida de los bonaerenses", afirmó.

Sobre si se evaluó una estrategia para captar votos de los candidatos Roberto Lavagna y José Espert, afirmó que "no se analizó" pero "los especialistas, los técnicos lo deben tener en cuenta en el sentido que es un voto que viene hacia acá", dijo.

El alcalde de Quilmes, Martiniano Molina, descartó que en la reunión se haya evaluado como estrategia la "provincialización" o "municipalización" de la campaña. "Somos parte de una estructura que vino a la Argentina a cambiar una forma de hacer política, respetando los valores, respetando el trabajo en equipo y mirar al vecino y escucharlo, estamos convencidos de que ese es el camino", dijo.

Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, señaló que "se reflexionó ser mejores, defender los valores (de Juntos por el Cambio) y a los que nos acompañaron".