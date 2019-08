Solo el 16 por ciento de las candidaturas a intendentes corresponden a mujeres

De los 488 candidatos a intendentes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que en las PASO superaron el 1,5% de los votos positivos exigidos por la legislación para poder competir en las elecciones generales, solo 79 son mujeres, lo que constituye un 16,18%. Desde 1983, en apenas 19 municipios bonaerenses se eligieron intendentas mujeres. Hoy hay solo cuatro jefas comunales en la provincia: Verónica Magario, de La Matanza; Sandra Mayol, de Monte; Fernanda Antonijevic, de Baradero y Erica Revilla, de General Arenales.

Ahora hay ocho postulantes con altas chances de llegar a la intendencia porque son las que mejores guarismos consiguieron en la elección del domingo pasado. Se trata de Marisa Fassi (Cañuelas), María Gianini (Carlos Tejedor), Erica Revilla (General Arenales), Melina Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Ester Noat (San Pedro).

En Quilmes, el kirchernismo consiguió un 51,68% y quedó como candidata a intendenta la diputada nacional Mayra Mendoza. En los comicios generales, la legisladora de La Cámpora deberá enfrentarse al actual jefe comunal de Cambiemos, Martiniano Molina, que obtuvo el domingo el 30,77% de las voluntades. Paralelamente, en el municipio de Moreno, la referente del Movimiento Evita Melina Fernández fue la ganadora de la interna del Frente de Todos -en la que compitieron seis postulantes- que obtuvo el 62,5% de los votos y competirá con Aníbal Assef, de Juntos por el Cambio, que sacó 19,7%. En tanto, en Cañuelas, la jefa de gabinete municipal y esposa del intendente Gustavo Arrieta, Marisa Fassi, cosechó el 43,58% de los votos, y competirá con el ganador de la interna de Juntos por el Cambio, Santiago Mac, fuerza que consiguió el 36,98%. En Presidente Perón, donde Todos consiguió el 64,89% de los votos, triunfó en la PASO Blanca Cantero, que se enfrentará en octubre con Guido Giana, de Juntos, que cosechó un 12,35%. En Carlos Tejedor, la ex jefa comunal María Gianini, candidata de Todos, sumó el 51,36% de los votos imponiéndose sobre el actual intendente de Juntos, Raúl Sala, quien sumó el 39,31%. En General Arenales la intendenta de Juntos Erica Revilla obtuvo 50,13% frente al 41,54% que cosechó el postulante del peronismo, Emir Miranda. Mientras que en San Pedro, el peronismo -cuya interna ganó Ester Noat- triunfó por el 41,67% sobre el postulante del macrismo, el intendente Cecilio Salazar, que sacó el 41,39%. En La Plata competirá la kirchnerista Florencia Saintout contra el intendente macrista Julio Garro. Y en Mar del Plata quedó como candidata K Fernanda Raverta. En otros distritos, tanto del interior como del Conurbano, se presentan candidatas mujeres. No obstante, por los resultados de las PASO, poseen menos posibilidades de llegar a la intendencia. Por caso, en Adolfo Gonzáles Cháves la postulante mujer será María Claudia Zubiri; en Alberti Silvina Vacareza y Gabriela Varela; en Avellaneda Graciela Francisconi; en Ayacucho Paola Domínguez y Patricia Pedraza; en Baradero Fernanda Antonijevic; en Berazategui Marta Fuentes y en Bragado María Laura Pico. En tanto, en Campana la candidata mujer será Brenda Reymundo; en Cañuelas Marisa Fassi; en Capitán Sarmiento Irma Negri y Daniela Ortiz; en Carlos Casares María Lucas; en Carlos Tejedor María Celia Gianini y, Lucía Lo Bianco; en Chivilcoy Constanza Alonso y Lourdes Zaccardi; en Coronel Dorrego, Irene Ligdas. En Dolores, la postulante será Noelia Ibáñez; en Escobar, María de los Angeles Plett; en Esteban Echeverría Ayelén Córdoba; en General Arenales Erica Revilla; en General Belgrano Mariana Duarte; en General La Madrid Silvia Caballero; en General Lavalle Marcela Passo; en General Pinto Daiana García y Marta Abalo. En General Pueyrredón quedó como candidata Fernanda Raverta; en General San Martín, Gisela La Spina; en General Villegas, María Sol Fernández; en Ituzaingó Sandra Rey; en José C. Paz Andrea Núñez y Sandra Becerra; en Junín Laura Battaglino; en el partido de La Costa Flavia Delmonte y Evangelina Cordone; en La Matanza Nathalia González Seligra. En San Fernando, Agustina Ciarletta y Ximena Arrecegor; San Isidro, Margarita Cuéllar y San Miguel, Mónica Stábile, entre otras.