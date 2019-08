Estatales vuelven a la carga por salarios y esperan que Vidal pague un bono de $ 5 mil

La disparada del dólar y el aumento de los precios reavivó el reclamo de los gremios estatales para que la Provincia reabra las negociaciones salariales. Varios sindicatos presentarán una nota en busca de que el gobierno de María Eugenia Vidal convoque a paritarias y que, además, adopte la misma medida que la Nación que pagará a sus empleados un bono por única vez de 5 mil pesos.

Los gremios enrolados en la Fegeppba presentarán hoy un petitorio ante los ministerios de Economía y Trabajo para darle formalidad al planteo.

Frente a la disparada de la inflación, el mes pasado Vidal resolvió actualizar los sueldos de sus trabajadores y anunció un aumento del 12,5 por ciento que se cobró a principios de agosto.

La Provincia había acordado con los empleados estatales una mejora del 4 por ciento desde enero, otro 4 por ciento a partir de marzo, 4 por ciento en mayo y otro 4 por ciento en julio. Y se convino aplicar una cláusula de ajuste automático a partir del mes pasado en caso de que la inflación superara el 16 por ciento.

Pero esa mejora recién iba a ser percibida en los primeros días de septiembre.

Como esa previsión inflacionaria fue superada -el costo de vida acumulado en el primer semestre del año fue del 22,1 por ciento- los gremios reclamaron que se adelantara la aplicación de la cláusula de actualización automática y finalmente la Provincia accedió. Por eso pagó el 4 por ciento pautado de antemano más un 8,5 por ciento para compensar la inflación. Así, en julio el aumento total fue del 12,5 por ciento.

Pero ahora los sindicatos volvieron a la carga a partir del aumento del dólar que ya impacta con fuerza en los precios y erosiona el poder de compra de los salarios.

En primera instancia, los sindicatos pretenden discutir la continuidad de la política salarial para lo que resta del año. En principio, el cierre paritario de 2019 establecía que en la segunda parte del año los estatales recibirían una suba del 2 por ciento en septiembre y otro 2 por ciento en noviembre.

Los gremios presionan para que en esa segunda etapa también rija la cláusula de actualización automática de manera que los sueldos no pierdan frente a la inflación.

La política salarial de 2019 no es el único tema de discusión entre los gremios estatales y la Provincia en el marco de la reapertura de la paritaria.

Los sindicatos también buscan algún tipo de compensación por el desfase salarial que sufrieron el año pasado, tal como lograron los docentes tras un largo conflicto.

Además, van a la carga para que se produzcan recategorizaciones.

Desde hace cuatro años que no se concretan ascensos automáticos en la administración pública. En efecto, los últimos se registraron durante la gestión de Daniel Scioli.

En medio de la nueva volatilidad cambiaria que ayer encontró algo de sosiego, el gobierno de Mauricio Macri adoptó una serie de medidas que contemplan el pago de un bono de 5 mil pesos para los empleados nacionales.

Ahora se espera que Vidal, que hará anuncios la semana que viene, pueda resolver la misma medida.