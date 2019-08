Alex Campbell: “Es de caradura decir que van a hacer lo que no hicieron en 28 años”

El próximo domingo tendrán lugar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y, en diálogo con Democracia, Alex Campbell, el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado provincial, hizo un repaso por las principales preocupaciones de los bonaerenses, las deudas saldadas y lo que resta por hacer en caso de que María Eugenia Vidal sea reelecta.

- ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los bonaerenses?

- La Provincia es muy grande y las preocupaciones de los vecinos de Pergamino no son las mismas que las de los vecinos de Bahía Blanca o de Junín. Hemos visto que había una necesidad importante de hacer obras hidráulicas, de todas las cuencas, las hemos arrancado y están avanzando; después de cien años de espera, seguramente las obras del Río Salado se van a terminar en el segundo mandato de María Eugenia Vidal. El tema de salud también era una preocupación: cuando asumimos, los 80 hospitales estaban en muy mal estado, había cuatro de ellos con riesgo de derrumbe en los techos, así que arrancamos con esos cuatro y en el resto hicimos todas las guardias a nuevo, se pueden ver, son la puerta de entrada a los hospitales, nunca nos fijamos si estaban en un municipio de Cambiemos o de otro espacio político, nosotros gobernamos para todos los bonaerenses y la política de la gobernadora es darle salud de calidad a todos. Cuando vas a una guardia y tenés que llamar a una ambulancia, no te piden afiliación política, por eso mismo, una de las políticas públicas fue acercar el SAME, el servicio de emergencias de calidad que está entre los mejores de Latinoamérica; lo teníamos en la Ciudad de Buenos Aires y decidimos llevarlo a la provincia, hoy estamos con SAME en 108 municipios, de los cuales muchos son de la oposición, porque nosotros somos gobierno en 69. Los que no se han sumado al SAME fue porque no han querido, han puesto a la política delante de la salud de la gente, como el caso de La Matanza y San Fernando y Merlo que son algunos de los que no han querido incorporarlo.

- ¿Cuáles son las deudas pendientes en la provincia de Buenos Aires?

- Al avanzar con las guardias de los hospitales, sabíamos que nos quedaban pendientes las terapias, neonatologías y otras áreas de los hospitales. Reparamos ocho mil escuelas, en el segundo mandato se seguiría con las que faltan, se les pondría gas a todas. Quiero que quede claro, porque el precandidato a gobernador de la oposición, Axel Kicillof, dice que hay escuelas que no están arregladas, como si María Eugenia Vidal hubiese sido la que rompió las escuelas. Cuando asumimos, el 10 de diciembre de 2015, todas las escuelas estaban en mal estado y los fondos educativos, que se envían desde Nación por coparticipación, se gastaban en recitales y otras cosas. Hoy, por primera vez, con el trabajo de Vidal y Sánchez Zinny con los municipios, logramos que esa plata sea invertida en las escuelas, por eso intervenimos en ocho mil edificios de la Provincia, más del 80% de las escuelas han sido intervenidas en la gestión de Vidal de estos tres años y medio. Somos conscientes de que aún falta, pero cuando escuchamos a los que dicen que van a resolver lo que no resolvieron en 28 años, sentimos que son muy caraduras. Eso asombra.

- ¿En qué aspectos se trabajó principalmente en Junín y la Región?

- En el caso de Junín, el transporte público fue un tema muy importante, también la obra del hospital, de la Av. de Circunvalación, entre otras que se han realizado. El intendente Pablo Petrecca tiene una excelente relación con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, han sabido trabajar en equipo y eso se nota por la cantidad de obras que se han hecho. Pero esto no es solamente en Junín y porque Pablo es de Juntos por el Cambio, sino que con todos los intendentes hemos hecho obras: más de dos mil en los 135 municipios, sin una denuncia de corrupción, y ese es el cambio que quería la gente en 2015. Hemos hecho mucho pero aún falta, por eso les pedimos que este domingo acompañen a Mauricio, María Eugenia y Pablo, para seguir transformando nuestra Provincia, la ciudad de Junín y el país.

- ¿Qué fortalezas y qué debilidades destacaría del gobierno bonaerense?

- La primera fortaleza es haber defendido los fondos del conurbano, como hizo la gobernadora, les corresponden a los bonaerenses y eso ha generado que los 135 municipios tengan fondos para hacer obras y puedan poner en orden las cuentas: cuando asumimos había más de cien distritos con déficit y hoy hay más de cien con superávit, en mejores condiciones. También hay obras que se ven y cambian la vida a la gente. Creo que vamos a hacer una muy buena elección en la Cuarta Sección y en toda la provincia de Buenos Aires, hay millones de argentinos que dijeron basta en 2015 y no quieren volver atrás. El otro día hablaba con una venezolana, ella me decía se había tenido que ir de su país y que no quería que ahora, el país en el que vivía por sus hijos, se transforme en Venezuela. Entonces, lo que se define en esta elección es volver para atrás e irnos a Venezuela o sacar a la Argentina adelante, para lo que nos hemos involucrado Mauricio, María Eugenia y todos nosotros, para poner a la Argentina en el lugar que se merece estar.