María Eugenia Vidal fue tajante ante una pregunta de Diego Brancatelli: “Vidal es Vidal”

En la noche del miércoles María Eugenia Vidal estuvo como invitada en Intratables. Durante la emisión del ciclo televisivo que se emite de lunes a viernes por la pantalla de América, la Gobernadora se manifestó de cara a las PASO.

Sobre la finalización de la entrevista, fue el turno de Diego Brancatelli de hacerle una pregunta a la mandataria provincial. “Quiero que me diga si sí o no. ¿Vidal es Macri? ¿Por qué esconden a Macri en la boleta?“, preguntó el periodista.

De inmediato la funcionaria fue tajante en su respuesta: “Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un Hada Virginal”.

La ​definición apuntó directamente a Cristina Kirchner, quien sin mencionarla, en una de sus presentaciones del libro “Sinceramente”, la había descalificado y se preguntó por qué no se difundía detalles de su vida íntima y de pareja. “Ella es divorciada y tiene 45 años. Yo soy viuda. Yo soy viuda”, sostuvo, ante el festejo del auditorio que se había acercado a escucharla.

“Vidal es Vidal, es un mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta que se la banque”, añadió y sumó una crítica ante la manifestación de Brancatelli en su pregunta sobre la supuesta maniobra de ocultar, mediante la forma de doblar la boleta, a Mauricio Macri: “Mirá si alguien va a votar por cómo le dan la boleta doblada…”.

“No hay ninguna orden” de esconder al Presidente de la Nación, insistió la dirigente, tras lo cual pidió “dejar de subestimar a los bonaerenses, porque ellos saben lo que eligen“.