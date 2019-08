“Kicillof representa a un espacio que quiere llevarnos al pasado”, dijo Costa

El presidente del bloque de Senadores por Juntos por el Cambio, Roberto Costa, fue irónico al hablar del candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, al asegurar que “nos alegra que se preocupe ahora por los bonaerenses de la manera en la que no lo hizo cuando fue ministro de economía de la Nación y no hizo nada para devolvernos los fondos de coparticipación”.

“A esta altura, nos hubiera encantado escuchar alguna propuesta de Kicillof y también algún mea culpa por todos los años de sumisión y abandono a los que sometieron a todos los bonaerenses”, dijo Costa y agregó: “cuando Kicillof dice que Vidal gobierna solo para Macri, está pasando por alto la lucha contra el narcotráfico y las mafias, el SAME, el Boleto Estudiantil, las obras hidráulicas y los miles de kilómetros de rutas repavimentadas”.

“Vidal puso a nuestra provincia de pie, poniéndole fin a las reelecciones indefinidas, a los barones del conurbano y las jubilaciones de privilegio, capacitó y equipó a la buena policía, llevó robótica a todas las escuelas, incorporó las pruebas Aprender y capacitó a los docentes, renovó y equipó las guardias de 45 hospitales públicos que estaban abandonados”, dijo Costa.

En ese sentido, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense sostuvo: “estamos frente a unas elecciones donde los vecinos deben optar por lo que se ve y se puede tocar, es concreto y sin relato contra la corrupción de los bolsos, de las obras sin hacerse y el autoritarismo”.

Por último Costa sostuvo: “hablan de pindonga, de cuchuflito, de cosito, porque no pueden hacerse cargo de todo lo que no hicieron por los bonaerenses. No proponen ideas, quieren llevarnos de nuevo a un relato inexistente y eso es llevarnos al pasado”.