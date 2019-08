María Eugenia Vidal confesó de qué trabajaría en caso de perder las elecciones

A días de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reveló a qué se dedicaría en caso de obtener un resultado adverso en los comicios de octubre.

Al respecto, aseguró que seguirá “trabajando en la provincia” de Buenos Aires, y añadió: “Seguro haciendo cosas por los bonaerenses”. No obstante, se mostró distante ante la posibilidad de volver a ejercer de manera “inmediata” un cargo público.

En diálogo con Crónica TV, Vidal sostuvo que la política “es vocación de servicio, es hacer algo por el otro” y aseguró que “hay muchas manera de hacer algo por el otro”.

“Yo vivo de mi trabajo. Todavía no lo he pensado, pero antes de dedicarme a lo público trabajé en una ONG y no me disgustaría volver al mundo de lo social“, sostuvo Vidal quien, según las encuestas de opinión está unos puntos por debajo de su principal rival, el precandidato del Frente de Todos, Axel Kicillof.

Al respecto, recordó su experiencia laboral en la Fundación Sophia, uno de los think thanks vinculados al PRO, y aseguró: “Me gustó mucho estar ahí. No me disgustaría para nada estar en una fundación, o trabajar en algún tiempo en el sector privado“.

Además, tampoco descartó “aprovechar el tiempo para volver a la universidad, como estudiar algún posgrado o especialización en lo social” y añadió que es algo que le quedó “pendiente por la tarea pública”.

Más allá de las especulaciones con los resultados electorales, Vidal ratificó que su intención es renovar su mandato como gobernadora. “Por supuesto que lo que más me entusiasma y me gustaría es poder seguir arreglando salitas de salud, o escuelas. Esa es mi elección personal, pero eligen los bonaerenses, no yo”.

En otro orden de cosas, la gobernadora se refirió a la polémica en torno a su frase sobre la tragedia de Once y aseguró que “fue sacada de contexto”.

“Volver atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de Once”, afirmó en los últimos días María Eugenia Vidal.

“Fue una frase sacada de contexto, hablé con familiares de la tragedia y lo que hice fue una referencia al estado de abandono, como la inversión en infraestructura, y eso se traduce en descuido. Hemos trabajado para que eso no suceda más”, indicó Vidal.