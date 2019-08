Revocaron el sobreseimiento de tres funcionarios judiciales

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata revocó el sobreseimiento dictado para dos funcionarios judiciales y un empleado, que habían sido suspendidos en sus funciones tras el escándalo que acompañó al desplazamiento del ex fiscal Fernando Cartasegna.

En la resolución judicial, dictada por los camaristas Carlos Argüero y Raúl Dalto, se declaró la nulidad del sobreseimiento que dictó el juez de Garantías Juan Pablo Masi y que había beneficiado a Leandro Carlos Milone, ex secretario de la UFI y acusado de “peculado -15 hechos en concurso real- en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Lo mismo se había resuelto en relación con María Estela Lavalle, empleada de la mesa de entradas, y Juan Manuel Valdez, uno los auxiliares letrados de Cartasegna, ambos imputados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los tres habían sido suspendidos en junio de 2017 de manera preventiva, por decisión del Fiscal General Héctor Vogliolo.

Ahora, la sala de Feria de La Plata entendió, al hacer lugar a un recurso de apelación presentado por Vogliolo, que en la causa “se ha producido un acto viciado de nulidad relativo a la intervención del ministerio público fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea obligatoria (artículo 202, inciso 2, del Código de Procedimiento Penal)”.

“En ese orden -detallaron los camaristas- el artículo 334 del código de forma establece que ‘si el fiscal estimare procedente el sobreseimiento y existiese particular damnificado debidamente constituido, el juez de Garantías correrá vista al fiscal de Cámaras para que se manifieste respecto al pedido’”.

También señalaron que en este expediente está presentado como particular damnificado en la causa principal seguida contra Cartasegna la Fiscalía de Estado. Argüero y Dalto concluyeron que el no traslado al fiscal de Cámara “ha generado una vulneración de los principios de legalidad, debido proceso legal y bilateralidad, lo que conlleva a la nulidad”.

Las acusaciones

A fines de noviembre de 2017 Garganta le pidió a Masi que eleve a juicio la causa contra Cartasegna, acusado de “peculado, violaciones de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionarios público”. Cartasegna estuvo al frente de la UFI 4 hasta el 3 de mayo de 2017.

El ex fiscal Cartasegna enfrenta cargos en la causa que está imputado de varios ilícitos cuando estaba a cargo de la UFI 4 de La Plata, ficalía que fue disuelta luego del escándalo que sacudió a los tribunales platenses.

El acusado está sospechado de haber cometido los delitos de “peculado, violaciones de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionarios público”.

El ex fiscal, cuando estaba en su cargo, no habría ejecutado órdenes de allanamiento, perdido pruebas; y además se halló en su fiscalía dinero que no estaría incluido en ningún expediente y de origen desconocido, y efectos, supuestamente secuestrados en allanamientos, sin rotular.

Cartasegna también enfrentaría otro juicio por presunto falso testimonio calificado, que se inició luego del supuesto ataque que aseguró haber sufrido en su antiguo despacho, donde apareció maniatado en el piso, y lo habrían obligado a escribir “Nisman” con azúcar. Además, en Tribunales aparecieron panfletos con la foto de Cartasegna y la leyenda “Conozca al próximo Nisman”.