Vidal: “Millones de mujeres le decimos ‘basta’ a los machos”

En una frase que apuntó directamente a la polémica abierta con su ex rival en las urnas Aníbal Fernández, quien aseguró que prefería dejar sus hijos al cuidado del homicida

Ricardo Barreda antes que a ella, la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró ayer que “millones de mujeres” le dicen “basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron las peleas que los bonaerenses necesitábamos”.

Lo hizo al participar de un encuentro de 800 mujeres en Victoria San Fernando.

En el acto estuvieron presentes la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; las precandidatas a diputadas nacionales María Luján Rey y Silvia Lospennato; la precandidata a intendente local, Agustina Ciarletta, entre otras funcionarias y precandidatas de Juntos por el Cambio.

“Las mujeres conocemos el machismo, el prejuicio, la dificultad, sabemos lo que es no bajar los brazos, y por eso no lo hacemos”, indicó la mandataria. Por ellas sé que esta Provincia se puede poner de pie y avanzar, porque ellas avanzan pase lo que pase, se despiertan cada mañana con más fuerza que el día anterior”.

La gobernadora sostuvo que “cada vez que una mujer alza su voz, otra se anima. En otra ciudad, en otro país, en otro barrio, a nuestro lado... Nos encontramos y hacemos equipo, decimos ‘basta’ a la resignación, al abandono”.

De esa manera, Vidal buscó mostrar ayer contraste con la figura de Aníbal, quien recibió fuertes cuestionamientos de propios y extraños por su frase sobre Barreda y Vidal.