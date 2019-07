¡No puede ser, qué hiciste!", la reacción de la hija de la mujer amputada por error

La familia de la mujer a la que le amputaron la pierna equivocada expresó su indignación por el caso de mala praxis. "¡No puede ser, qué hiciste!", le recriminó la hija de la paciente al cirujano que operó a su mamá.

La mujer, de 66 años, estaba internada desde el martes de la semana pasada por una infección en el pie derecho en el cuarto dedo, por complicaciones derivadas de la diabetes. Inicialmente le amputaron ese dedo y, como la infección seguía avanzando, luego le comunicaron que debían amputarle la pierna derecha. Aunque por un grave error del médico le cortaron la pierna equivocada.

"Hubo que preparar a mi vieja para que aguante el golpe emocional. El lunes pasado le practicaron la cirugía, el traumatólogo nos dijo que había salido bien y que ella había tolerado bien el procedimiento", explicó. Cuando fueron a verla a la habitación, detectaron el error.

"Mi hermana se dio cuenta de que la pierna que faltaba era la otra. Luego yo levanté la sábana y vi que el pie derecho, que había sido intervenido la semana pasada y que estaba comprometido, seguía ahí y que la pierna que faltaba era la otra", explicó.

La mujer dijo que las dos operaciones estuvieron a cargo del mismo cirujano, y cuestionó que el médico les dijo que le habían amputado la pierna derecha, cuando no fue así. "Él sabía que había que avanzar con la misma pierna. Cuando fui a encararlo estaba muy nervioso, no sabía qué decirme. Quiero que pague por lo que hizo, no puede seguir trabajando", afirmó.

La paciente fue trasladada en ambulancia de alta complejidad a la Clínica CENI de Quilmes. La mujer aclaró que por el momento a su madre no le amputarán la otra pierna, ya que así se lo manifestaron los médicos del centro de salud en el que está internada actualmente.

La clínica en la que operaron a la mujer no le dio respuestas a la familia, que tuvo que llamar a la policía para obtener la historia clínica. Además hicieron la denuncia ante la Justicia, que abrió una causa caratulada como "lesiones culposas".