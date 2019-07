Pindonga y cuchuflito: Vidal salió a cruzar a Cristina y defendió las segundas marcas

María Eugenia Vidal se subió ayer a la polémica que generó Cristina Kirchner a raíz de sus dichos sobre las segundas marcas a las que denominó “pindonga” y “cuchuflito”.

Y tras respaldar las políticas de su administración respecto de las Pymes, afirmó que “para mí es un orgullo que en una gran cadena de supermercados haya un producto bonaerense que quizás no es tan conocido pero que es de muy buena calidad. Es trabajo de los bonaerenses”.

“Espero que haya cada vez más de esos productos”, manifestó la Gobernadora. “Sabemos el esfuerzo que los bonaerenses han hecho para llenar la heladera y pagar sus tarifas durante dos años”, indicó durante una entrevista concedida ayer en Bahía Blanca.

Vidal defendió la cantidad de productos de marcas poco conocidas que se ven en los supermercados en estos tiempos de crisis económica. “Quiero que las pymes bonaerenses lleguen a las góndolas y que los bonaerenses compren esos productos que por ahí no son tan conocidos. Hemos impulsado el programa Comprá Pyme en acuerdo con los supermercados y hoy hay 400 productos de pymes bonaerenses que tienen un indicador verde con el nombre del programa”, precisó.

Durante la presentación de su libro en Mar del Plata, la ex presidenta cuestionó con dureza al gobierno nacional. “Esto es un régimen no capitalista donde la gente no puede comprar lo que quiere o la cantidad de cosas que quiere. Durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercadería de primeras marcas. Ahora aparecen y proliferan marcas ‘la pindonga o cuchuflito’, que nadie conoce”, sostuvo Cristina.

Vidal salió a cuestionar esas afirmaciones y recordó el acuerdo al que llegó con supermercadistas para fomentar el consumo de las segundas marcas. “Acordamos con los supermercados que les paguen más rápido, no a 60 días, y que les den mejores lugares en las góndolas”, explicó.

Desde hace un par de semanas, Cristina viene criticando a Vidal durante los actos de presentación de su libro en distintos puntos del país. El pasado viernes fue en Mar del Plata, acompañada del candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof.

La estrategia de la ex presidenta es “pegar” su figura a la de Kicillof que, según diversas encuestas, no estaría reteniendo la totalidad del voto de la boleta presidencial. De hecho, la próxima semana compartirá un acto con su ex ministro de Economía en Lomas de Zamora. Vidal tampoco desaprovechó la oportunidad de salir a polarizar con Cristina Kirchner, con la premisa de recuperar votos de aquellos ciudadanos desencantados con el gobierno nacional pero que no están dispuestos a acompañar al kirchnerismo.

Por otra parte, la mandataria defendió su gestión y la del gobierno nacional. “Hoy empezamos a sentir, después de un muy difícil, que la inflación comienza a bajar, que nos estamos recuperando después de tres años de mucho esfuerzo. Soy absolutamente consciente del esfuerzo de los bonaerenses, pero en este tiempo pusimos las bases para que el empleo se recupere y sea de calidad”, indicó.

“Cuando este camino empiece a dar resultados nuestros hijos van a tener trabajo de calidad, y no un parche de corto plazo que termina mal”, sostuvo al acompañar al presidente Macri en una recorrida por Bahía Blanca y Punta Alta.