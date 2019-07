Vidal acusó al PJ de no combatir la droga

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acusó al peronismo de no combatir el narcotráfico en esa provincia durante casi 30 años y afirmó que en el actual gobierno de Juntos por el Cambio “no hay impunidad para nadie, incluso el presidente (Mauricio Macri) y su familia”.

La mandataria argumentó su deseo de ser reelecta y señaló metafóricamente que la provincia es como otro hijo para ella: “Cuando uno quiere a un hijo y tiene uno más no lo abandona”, aseveró.

“Sé todo lo que falta, como sacar a los narcos y las peleas que hay que dar para que la droga no llegue a nuestros hijos, cuánto hay que trabajar en los hospitales. Quiero que la provincia crezca y mejore, y eso va a ser mejor para los hijos biológicos, que quiero que se queden en este país. No hay salida posible para el país sin la provincia”, enfatizó Vidal.

La gobernadora, por América TV, destacó que personalmente se pone al frente de esa lucha y dijo que “en Villa Itatí (Quilmes) vi como vendían drogas y he hecho la denuncia; lo mismo en Puerta de Hierro, La Matanza, y Costa Esperanza, en San Martín”.

“Hay que sacar al que vende, al que repone, al que trae la droga, y me gusta tener la pelea de cerca”, enfatizó la mandataria. En ese sentido insistió con que “no hay narcotráfico sin complicidad política, jurídica y policial. No le pongo nombre y apellido, pero hubo un sistema que gobernó la provincia durante 28 años y crecían las ‘cocinas’, el paco, el consumo de drogas. O no supieron, o no quisieron o no pudieron enfrentarlo”.

“Hubo un sistema que a esa pelea no la dio, y nosotros la seguimos dando todos los días”, remató.

Tras señalar que “no lo he escuchado expresarse” sobre el narcotráfico a su rival peronista, Axel Kicillof, Vidal destacó que en su gestión hubo “70 % más de paco decomisado, que no llega a los chicos, y lo mismo con la cantidad de detenidos”.

El ex gobernador Daniel “Scioli detuvo a 5.000 personas desde 2008, y nosotros 7.000 en tres años”, ejemplificó también.

La gobernadora abordó nuevamente la polémica que produjeron las declaraciones del presidente de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, quien advirtió que habría causas “armadas” y que hay un “abuso” del proceso judicial penal.

“En este gobierno no hay impunidad para nadie. Todos somos iguales ante la ley, incluso el presidente (Macri) y la familia del presidente; vamos y nos presentamos a la justicia, damos la cara”, afirmó.