María Eugenia Vidal: “No escuché a Axel Kicillof hablar sobre narcotráfico”

La gobernadora María Eugenia Vidal habló sobre la lucha contra el narcotráfico y se refirió a Axel Kicillof: “Todavía no lo escuché expresarse en el tema. No sé cuál es su propuesta. La nuestra está clara en los hechos”.

Y agregó: “Cuando un narco vuelve al pueblo, el signo de impunidad es terrible. Por eso, los sigo de cerca”. En una entrevisa en el programa La Cornisa, contó que ella denunció a varios delincuentes. “Yo vi como vendían droga en Villa Itatí”, aseveró.

Para Vidal, el narcotráfico creció por la “complicidad política, judicial y policial”. “Hay un sistema que gobernó la provincia durante 28 años con el mismo espacio político y nos decían que la Argentina era un país de tránsito. Mientras tanto crecían las cocinas, el paco, el consumo de drogas y todos miraban para otro lado”, dijo. Y añadió: “O no supieron o no quisieron o no pudieron enfrentarlos“.

A su vez, en comparación con el peronismo dijo que “en los dos mandatos de Daniel Scioli detuvieron a 5 mil personas por este delito, mientras que en los tres años y medio que estuvo ella detuvieron a 7 mil”. “Esto demuestra una vocación”, afirmó.

La mandataria bonaerense aprovechó y le respondió a Kicillof, quien la había cuestionado por “no conocer” la Provincia. “No desconozco la realidad de la Provincia porque la camino todos los días. Fui a lugares en los que hacía más de 20 años que no iba un gobernador”, contó. Y agregó: “Cada pueblo sabe cuántas veces fui”.

“Todos somos iguales ante la ley, incluso el Presidente y su familia“, destacó. “En tres años y medio nunca tuvimos un conflicto de poderes”, cerró.