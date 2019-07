Volcó una camioneta en la que viajaba El Pepo: murieron dos acompañantes

El Pepo, popular cantante de cumbia, sufrió un grave accidente cuando la camioneta en la que viajaba volcó ayer a la madrugada en la Ruta Provincial 63, muy cerca de Dolores, y dos de sus acompañantes murieron. Las víctimas fatales, identificadas como Ignacio Abosaleh de 29 años y Nicolás Carabajal, cuya edad no fue suministrada, fallecieron como consecuencia de las severas lesiones recibidas. El artista, con traumatismos leves, quedó internado con custodia policial en el hospital San Roque de Dolores.

El accidente se produjo cerca de las 4 de la mañana a la altura del kilómetro 7,5, en sentido hacia la Costa atlántica. En la camioneta, una Honda CR-V, iban al menos cuatro personas: el cantante, cuyo nombre es Rubén Darío Castiñeiras, de 44 años, las dos víctimas fatales y una mujer de 28 años, identificada como Romina Candias.

Las imágenes del vuelco, difundidas por distintos medios de Dolores, muestran la magnitud del impacto. Tras el accidente, El Pepo, líder del grupo “Los Gedes”, fue trasladado al hospital municipal San Roque, de Dolores, donde se encuentra internado con algunas lesiones leves.

Sin riesgo de vida

Jorge Sepero, director de ese centro de salud, informó que El Pepo presenta traumatismos y está internado por precaución con escoriaciones en el rostro. "No hay ninguna otra circunstancia que marque gravedad en su estado. Está fuera de peligro", agregó.

También fue derivada a ese centro de salud la mujer que viajaba en la camioneta. Tiene lesiones leves, se encuentra consciente y no corre riesgo su vida. "Tiene solamente una fractura de pierna. No creemos que evolucione con otras alteraciones", agregó Sepero.

De acuerdo al parte policial, el cantante estaba al volante e intentó "esquivar algo que se le cruzó y volcó". Sin embargo, el propio Pepo dijo luego que manejaba “uno de los chicos que murió”. La causa, caratulada como "doble homicidio culposo y lesiones graves culposas", quedó en manos de la fiscal Verónica Raggio, quien ayer sábado por la mañana dispuso la aprehensión preventiva del músico "hasta tanto analice las actuaciones preliminares".

La zona del accidente -el paraje Sol de Mayo- es una de los más peligrosas de la Ruta 63. El camino, si bien tiene formato de autovía, no cuenta con banquinas pavimentadas y está rodeado por zanjones y alcantarillas. Al momento del vuelco, además, la visibilidad se encontraba reducida por niebla.