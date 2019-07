Sarquís: "Invertimos en innovación y agregado de valor"

Se lanzó en Tres Lomas el Cluster Porcino del Oeste, que nuclea a 75 productores de primera promoción, y prevé ejecutar el plan de mejora competitiva para las cadenas de producción, industrialización y comercialización porcina, con una inversión de $4 millones en el lapso de 18 meses. Se generarán 100 puestos de trabajo en forma directa y más de 300 de manera indirecta.



El Ministro Leonardo Sarquís destacó la labor de "tantos profesionales de nuestra Provincia que innovan y apuestan a producir nuevos conocimientos. Trabajan cada día para que los modelos productivos sean sustentables y para crear empleo genuino".



En el caso del cluster, se desarrolla junto con la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) y consta de un plan de comercialización, de capacitación, asesoramiento y fortalecimiento institucional. Está integrado por los municipios de Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini, agrupando a productores de lechones y capones. Se trata de 3.500 madres para producir entre 5.000 a 45.000 o capones al año.



Participaron en el lanzamiento el Subsecretario de Agroindustria de Nación, Hugo Rossi; el Jefe de Gabinete de Agroindustria bonaerense, Jorge Srodek; el Subsecretario de Calidad Agroalimentaria, Sergio Robert, y la Directora de Nuevos Proyectos y Oportunidades Provinciales, Leticia Batiatta.



También estuvieron presentes el intendente de Salliqueló, Jorge Hernández; de Pellegrini, Guillermo Luis Pacheco; de Tres Lomas, Roberto Álvarez; de Trenque Lauquen, Miguel Fernández; y los Secretarios de Producción de los 4 municipios, además de representantes del INTA y la UTN.



En tanto, el Ministro Sarquís se reunió en Tandil con docentes e investigadores que realizan proyectos relacionados con la Agroindustria y también visitó IHO, un laboratorio especializado en fecundación in vitro en bovinos.



Durante la reunión con los técnicos de los centros CIFICEN, PLADEMA, CIVETAN y IHLLA en MediaLab, un espacio multidisciplinario de investigación y desarrollo de Software, se realizó un análisis sobre los distintos proyectos que desarrollan.



Se abordaron temas como la innovación, la construcción de modelos de elevación para su aplicación en agricultura de precisión e inundaciones, las mediciones ambientales para la definición de escenarios futuros, la mejora de carne porcina y bovina en calidad de producto y nutrición, entre otras.



Más tarde, el jefe de la cartera agroindustrial visitó IHO, un laboratorio de biotecnología animal que se especializa en fecundación in vitro en bovinos y que busca contribuir en el mejoramiento genético bovino del país.



Mediante la técnica de fecundación in vitro en bovinos, IHO ofrece embriones y en lo que va del año ya van 5.000 embriones producidos para julio, lo que duplica la producción del 2018.