Vidal: "Los mismos que fueron parte de los 28 años de abandono hoy nos prometen futuro"

Esta tarde, junto a intendentes de la región, concejales, legisladores provinciales, candidatos a diputados nacionales y vecinos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzó la campaña electoral de cara a las elecciones de agosto en el Club Sarmiento de Junín.

"Somos un equipo con valores que cree que gobernar es hacer y estar, esa es nuestra responsabilidad; este fue un año muy importante, no es cualquier año, esta no es una elección más: es la elección más importante desde la vuelta de la Democracia después de la de Alfonsín", dijo la gobernadora y agregó que "en esta elección, los argentinos vamos a elegir no un partido o una persona sino la oportunidad de seguir cambiando, seguir logrando cosas que parecían imposibles, construir nuestro futuro sin volver al pasado; el pasado para nosotros es el abandono, son las falsas promesas, la mentira, el sometimiento; en la provincia de Buenos Aires ese pasado duró 28 años, mucho tiempo, y sabemos lo que nos dejó".

María Eugenia Vidal se refirió a la gestión bonaerense anterior y recordó que "cuando escuchábamos que decían, en diciembre de 2015, que en el país había una bomba de tiempo, sabíamos que en la provincia de Buenos Aires hacía mucho tiempo que la bomba había estallado; al asumir, un día pregunté: 'si esta noche llueve qué hacemos, y me dijeron que había 39 colchones, no había botes y ni lanchas'”. La gobernadora enumeró que: "había caños que no se cambiaban desde hacía 60 años, total eso no se veía, el agua se seguía tomando igual; había pacientes con cáncer que no recibían medicamentos desde hacía meses y miles que no tenían cobertura médica; se llenaban la boca hablando de la igualdad pero hacía seis meses que el programa alimentario Más Vida no le pagaba a sus beneficiarios: la ventanilla estaba cerrada desde 2011; decían que la educación pública había que defenderla pero cada vez más chicos iban a la privada y daban la computadora sin conexión a Internet".

Por otro lado, Vidal se refirió a los vecinos autoconvocados de Ruta 7 y señaló que "ellos ponían el cartel contando los muertos, pedían que los escucharan, las obras nunca llegaban: ni las de inundaciones, ni las rutas ni los hospitales; era mejor inaugurar un hospital nuevo, sin insumos, solo importaba cortar la cinta: El Estado no estaba y esa es la provincia del pasado".

"Hoy, los mismos que fueron parte de los 28 años del pasado y el abandono nos prometen futuro; ¿Van a dar futuro ellos a la Provincia o nosotros que la peleamos desde hace tres años y medio? Lo que hicimos no lo hizo Mauricio ni yo, lo hicieron todos los bonaerenses; nosotros no hicimos más que honrar nuestro compromiso y cumplir nuestra palabra, hoy se puede tocar y ver lo que hicimos: se ve en la Ruta 7, se ve en la Circunvalación, en el transporte público, se ve en las obras contra las inundaciones, porque solo en esta región se hicieron 52 obras hidráulicas que hoy están terminadas, no son promesa", dijo la gobernadora y repasó su visita al distrito de Arenales: "80 años tenía el puente de Arenales que hoy inauguramos, un día vino la lluvia y se llevó el puente y con eso el acceso a la ciudad, hoy lo estuvimos recorriendo y ya es una realidad, como las guardias de los hospitales públicos: antes nadie te asistía si te pasaba algo en la calle, ahora hay ambulancias y helicópteros sanitarios que antes no había".

En el marco del lanzamiento de la campaña, Vidal dijo también que "es un buen momento para mostrar la provincia que hicimos posible, para mostrar quiénes somos y por qué nos queremos quedar, queremos recordar que nos representan nuestros hechos y valores, somos esfuerzo, compromiso, trabajo, diálogo, somos esperanza; también somos errores y capacidad de aprender de los errores para corregirlos" y apuntó contra la oposición: "los que nos prometen futuro nos llenaron de bingos y casinos durante 30 años, son los mismos que se quedaron callados cuando nos sacaron el fondo del conurbano y lo congelaron, ellos dicen que te van a dar futuro, nosotros creemos en otros valores, en tu dignidad, ese es nuestro norte: cuidar la dignidad del otro".

Antes de terminar, Vidal dijo que "este equipo te mira a los ojos, nuestro presidente puede mirar a los ojos a los países a los que nos quisimos parecer siempre: España, Francia, Canadá. No Venezuela o Angola. Es verdad que no reparamos todas las rutas ni todas las escuelas pero empezamos y sabemos cómo seguir, queremos seguir estando y haciendo".

Daniel Salvador: "Hay que ganarle al pasado"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, abrió la jornada que se desarrolló en formato 360º y agradeció la presencia de figuras de la política provincial, regional y local, al mismo tiempo, destacó la importancia de contar con la visita de la gobernadora en la ciudad. Tras su palabra, continuaron con sus discursos el vicegobernador Daniel Salvador y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

"Cada intendente hizo posible que las comunas se pongan de pie y ese es el desafío que tenemos hacia adelante, por eso hay que ganar esta elección, hay que ganarle al pasado, que es la única alternativa, no hay otra superadora",dijo el vicegobernador Daniel Salvador y agregó que "el pasado es el facilismo, la mentira, ellos no reconocen las obras que se están haciendo en esta provincia, el pasado nos llevó a los peores tiempos de nuestro país, hoy tenemos que sentirnos convocados y ser protagonistas del cambio. El cambio empezó en 2015 y no lo para nadie".

Por su parte, el ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, se refirió a los avances en la gestión y dijo que "entendíamos que iba a haber lucha y sacrificio, que el cambio no solo iba a estar en las obras sino en el estilo de gobernar; cuando íbamos a los barrios en 2015, nos decían que la Justicia era cómplice del narcotráfico y dimos una lucha sin igual: hicimos 122 mil operativos para combatir el narcotráfico, 44 mil más que la gestión anterior" y agregó que "los barrabravas iban a los mundiales, tenían privilegios, no nos permitían disfrutar el futbol: hoy hay tres mil que no pueden ingresar a las canchas y hay cien de la provincia de Buenos Aires que están presos".

Por otro lado, Ritondo afirmó que "ya derribamos el bunker 138, nos hacemos cargo, investigamos, los tiramos abajo, porque donde hubo muerte va a haber vida, para nosotros esto no es cuestión de marketing sino de compromiso, cuando uno entra en estos barrios son las madres las que nos acompañan, ellas nos dicen que estamos salvando a sus chicos y nos animamos a hacerlo porque hay intendentes y una gobernadora que tienen todo el coraje para hacerlo". En tanto, Ritondo apuntó que "bajamos los secuestros un 85% en la Provincia, seguramente falta pero nadie puede recriminar que no pusimos todo lo que había que poner y esta pelea tiene que tener continuidad, no nos achicamos con las mafias policiales, ni de los sindicatos ni de las drogas, ni de aquellos que tomaban como modelo La Salada y lo mostraban al mundo como ejemplo, por suerte están presos".

En otro tramo, Cristian Ritondo dijo que "el Pata Medina en La Plata, la UOCRA, apretaban a los trabajadores y empresarios, hoy están presos y hay más obras que se realizan por privados; se iba mucha plata en publicidad en el gobierno anterior, faltaban escuelas, patrulleros, servicios de emergencias: cuando asumimos, 4 de cada 10 bonaerenses tenían acceso al 911, hoy lo tienen más de 9 porque hoy existe el 911 en la provincia, antes estaba la banderita en la costa pero no existía. Estas peleas hay que seguir dándolas, valen la pena".

Recorrida en la región

Durante la jornada de este viernes 12, la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en los distritos vecinos de Chivilcoy y Arenales; la recorrida la hizo acompañada del secretario de Medios Mariano Mohadeb. Por otro lado, antes de arribar a Junín, los candidatos a diputados nacionales Miguel Bazze, Silvia Lospenatto y Waldo Wolf estuvieron en las localidades de Alem, Alberti y Carlos Casares, respectivamente.