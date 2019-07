Arata advirtió que el “desempleo es el más alto de los últimos trece años”

A través de las redes sociales, referentes massistas del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires criticaron duramente a los gobiernos nacional y provincial ante la caída de las ventas y el cierre de comercios en el conurbano y el interior bonaerense, un escenario que aumenta el desempleo y afecta especialmente a las mujeres, a lo que se suma la grave situación de pobreza infantil en la Argentina.

En esta línea, la diputada provincial oriunda de Junín Valeria Arata afirmó: “Detrás de las sonrisas de campaña de Vidal y Macri el desempleo llega a un nuevo récord, el más alto en los últimos 13 años”.

“¿Qué hizo la Gobernadora en materia de género? Las mujeres estamos siempre un escalón más abajo”, indicó Arata en referencia a un informe reciente de la UCA, el cual describe que las mujeres registraron tasas de desempleo de 10,8% frente a 8,9% de los varones”.

En tanto, el senador José Luis Pallares sostuvo: “Las ventas minoristas cayeron en mayo 12.2 y hay un retroceso en lo que va del semestre de 12.4. El anillo que rodea Capital fue en estos años el reflejo del fracaso económico del Gobierno”.

Y añadió: “Atrás de la sonrisa brillante de Vidal están la enorme cantidad de persianas bajas de las avenidas del conurbano”.

Por su parte, Jorge D´Onofrio expresó: “Solamente en el primer cuatrimestre cerraron 7.026 locales; 78 locales por día. 28.034 personas perdieron su trabajo”, indicó.

“El 42,8% de los chicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que acuden a comedores comunitarios tiene deficiencias en su nutrición. Mientras Mauricio Macri y María Eugenia Vidal sonríen, hipotecan el futuro de los niños”, indicó el diputado provincial.

En la misma línea, el diputado provincial Ramiro Gutiérrez indicó: “Dos de cada 5 chicos y chicas son pobres, no tienen las condiciones básicas y necesarias para desarrollarse y tener un futuro”.

En ese sentido, la diputada nacional Cecilia Moreau sostuvo: “La sonrisa de Vidal no evita el hambre de los chicos en la Provincia y no evitó que la educación bonaerense sea un desastre. La sonrisa de Vidal para los bonaerenses no es más que puro marketing”.

“Vidal se equivoca. Si gana el Frente de Todos en Buenos Aires sabemos que debemos ayudar a crear empleo, garantizar la seguridad de los bonaerenses, ampliar la infraestructura social y darle impulso a la producción. Todo lo que una empleada/o de Macri no puede hacer”, concluyó Moreau.