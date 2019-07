Vidal dijo que ganará y alertó que Kicillof es "el sistema que gobernó la provincia 28 años"

La gobernadora bonaerense y candidata a la reelección, María Eugenia Vidal, confió hoy en que ganará las próximas elecciones y advirtió que el postulante del kirchnerismo, Axel Kicillof, "representa al sistema que gobernó la provincia 28 años" y "no dio respuestas a cosas muy básicas".

"No creo tener el voto garantizado por eso cada vez que hay una elección empiezo de nuevo", dijo Vidal, pero afirmó que "la gente vota por cosas concretas" y por ello "confío en que nos van a volver a elegir".

Consultada por Kicillof, sostuvo que "no se trata de él. Él y todos los que forman parte de esa lista (del Frente de Todos) representan al sistema que gobernó a la provincia 28 años, contra el que me enfrenté en 2015".

Para la mandataria, el ex ministro de Economía, el candidato a gobernador bonaerense que representa a nivel nacional la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, "no se trata de una cara sino del sistema que en 28 años no dio respuestas a cosas muy básicas: no dio chalecos a los policías, no dio respuesta a los pacientes con cáncer e hizo que en las cárceles no hubiera candados. Las caras van cambiando, pero en el fondo es lo mismo", evaluó.

En declaraciones a canal 13, Vidal dijo además que está "acostumbrada a correrla de atrás" y que en 2015 y 2017 también "decían que iba a perder" las elecciones.

"La verdad no me preocupa. Me preocupa que podamos contarle a los bonaerenses y transmitirles por qué queremos quedarnos", sostuvo sobre su campaña a la reelección.