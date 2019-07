La Provincia le entregó una ambulancia al Piñeyro y a otros 19 hospitales públicos bonaerenses

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, convocó hoy a los directores de 19 hospitales públicos para hacerles entrega de una ambulancia cero kilómetro para el traslado interhospitalario de pacientes.



“Hemos decidido poner de pie un sistema de salud que, cuando asumimos, estaba en total estado de abandono y cuyo rescate y puesta en valor siempre fue prioridad para la Gobernadora”, expresó Scarsi. En ese caso, explicó, “estamos entregando ambulancias para el traslado interno de pacientes de un hospital a otro, ya sea porque requiere mayor complejidad o porque precisa un estudio que se realiza en un establecimiento determinado por su perfil”. Cada una de estas ambulancias, valuadas en 2.500.000 pesos, complementan la labor de las que están a cargo del SAME, dotadas de alta complejidad para la atención de las emergencias en la vía pública.



El ministro Scarsi agradeció la labor de los directores de los hospitales y expresó que “están colaborando en cumplir el sueño de ordenar el sistema de salud, algo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión con la puesta en marcha del SAME, que ya funciona en 107 municipios, la renovación de las guardias, la compra de equipamiento y el fortalecimiento del primer nivel de atención a través de la Red AMBA”.



Durante la entrega, en el hospital El Dique de Ensenada, también dijo que “estas nuevas ambulancias permitirán mejorar las condiciones de trabajo del equipo sanitario y garantizar la mayor calidad posible en la atención de la salud de los bonaerenses”.



Las ambulancias fueron recibidas por los directivos de los hospitales de Las Flores, de Wilde, del hospital Oñativia de Almirante Brown, Evita de Lanús, Gandulfo de Lomas de Zamora, Iriarte de Quilmes, Alende de Mar del Plata, Simplemente Evita de González Catán, Virgen del Carmen de Zárate, Penna de Bahía Blanca, Julio de Vedia de 9 de Julio, Erill de Escobar, Arturo Melo de Remedios de Escalada, Colonia Cabred de Open Doord, Posadas de Saladillo, Piñeyro de Junín, San Juan de Dios de La Plata, Mercante de José C. Paz e Iriarte de Quilmnes.



De la entrega participaron el subsecretario de Atención de la Salud de las Personas, Leo Busso, el subsecretario Administrativo, Francisco Grosso, el director provincial de Hospitales, Alejandro Ravecca, el director de Emergencias y Catástrofes, Federico Villagrán, entre otros funcionarios de la cartera sanitaria provincial.