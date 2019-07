Vidal acompañó a Macri en una recorrida por la obra de la Ruta 3

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una recorrida para supervisar la obra que transformará en autopista el tramo de la Ruta Nacional 3 que une los partidos bonaerenses de San Miguel del Monte y Las Flores. Allí Vidal expresó que “muchos vecinos autoconvocados durante 20 años pidieron esta autopista y hoy empieza a ser una realidad“.

Vidal sostuvo que la obra “tiene beneficios concretos, como la tranquilidad de los que esperan en casa a un familiar sabiendo que viaja seguro. Es casi una hora lo que van ahorrar los transportistas en algunos tramos, tiempo que van a compartir con sus familias. También impacta en los productores que van a poder transitar en caminos seguros. Son obras concretas”, subrayó.

“El trabajo en equipo está dando resultados, demuestra que no somos lo mismo, porque no vinimos acá a hacer discursos lindos ni a maquillar realidades. Sabemos que no es fácil, que cuesta, pero nos ponemos los desafíos al hombro porque estamos convencidos de que podemos salir adelante y hacer cosas que se esperaron por décadas para cambiarle la vida a 16 millones de bonaerenses”, continuó la mandataria.

“Estos casi 4 años de trabajo demuestran que la Provincia no estaba condenada, que no teníamos que resignarnos, que esta pelea que dieron tantos autoconvocados en la ruta 3, en la 88, en la 7, valía la pena”, sostuvo Vidal.

En el lugar también estuvieron presentes el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell; los intendentes Ramón Canosa (Las Flores), Ezequiel Galli (Olavarría), Miguel Ángel Lunghi (Tandil), José Luis Salomón (Saladillo), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano); Maximiliano Suescún (Rauch); Hernán Bertellys (Azul); y vecinos de la zona que serán beneficiados por la obra.

Detalles de la obra

Gracias a una inversión total de USD 1.337 millones bajo el Sistema de Participación Público-Privada (PPP) la autopista en la Ruta Nacional N°3 que une San Miguel del Monte y Las Flores permitirá ahorros de tiempo de viaje de hasta 1 hora para los 20 mil vehículos que la recorren diariamente. Su principal objetivo es agilizar el tránsito, mejorar la seguridad vial de los usuarios y reducir costos de logística, especialmente para el transporte de la producción cerealera.

La obra, que comenzó en febrero de este año, logrará disminuir los costos de operación de vehículos al mejorar las condiciones de accesibilidad y conectividad de los circuitos de actividad económica, productiva y turística de la zona. Asimismo, mediante la ejecución de variantes, se buscará reordenar el tránsito en aquellas ciudades en donde la ruta atraviesa la traza urbana y así separar el tránsito pasante del local.

Por su importancia industrial y turística, la autopista tiene un fuerte impacto socio-económico y es la principal vía de comunicación hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires desde el centro y sur de la provincia. La traza tiene un alto nivel de tránsito, con un gran porcentaje de camiones en dirección a la Ciudad de Buenos Aires y los municipios que integran el Gran Buenos Aires, como así también a los puertos de Rosario y Bahía Blanca.