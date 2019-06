Mauricio Macri inauguró una obra junto a María Eugenia Vidal en San Andrés de Giles

Luego del cierre de listas que competirán en las próximas elecciones, el presidente Mauricio Macri encabezó este lunes junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la inauguración de un nuevo tramo de la Ruta Nacional 7 en San Andrés de Giles.

“Esta ruta es real, no es relato, no es sarasa”, sentenció el mandatario en línea con el acto que encabezó el mes pasado al presentar el Paseo del Bajo. Con críticas al kirchnerismo, en ese entonces había disparado:”Este pavimento no es relato”.

La obra se trata de una nueva autopista que bordea esa localidad bonaerense y que beneficiará a 9 mil usuarios por día, dado que su implementación busca evitar que el tránsito pasante y de cargas tenga que atravesar la ciudad.

Al respecto, Macri destacó que “todos los días” el Gobierno “inaugura obras en todo el país”. “Ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que en los últimos 65 años“, explicó.

Además sostuvo que su gestión “puso en valor la política” porque entendió que “la política tiene que estar al servicio de la gente”.

“Cada obra que terminamos nos reafirma que el camino es el correcto, que por acá hay futuro, que todos los argentinos vamos a tener la oportunidad de progresar. Esto lo estamos haciendo en un proceso de transparencia, de diálogo. Estas obras se terminan en las fechas prometidas y en un proceso transparente”, afirmó.

El nuevo tramo forma parte de la Autopista Luján-Junín y es una iniciativa financiada por el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, por $13.900 millones.

La variante de San Andrés de Giles es una autopista de 8 km de extensión cuyo principal objetivo consiste en desviar el tránsito pesado fuera del centro urbano de la ciudad. Además, se espera que la nueva vía brinde mayor seguridad en la ruta además de generar un importante ahorro en los costos logísticos y tiempos de viaje de los usuarios del corredor.

“La construcción de esta autopista fue largamente esperada por los vecinos de la zona. Tenemos una responsabilidad pública con estas familias, que fueron víctimas de promesas incumplidas”, manifestó en la previa Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

La transformación en autopista de la RN 7 es un reclamo histórico de los vecinos del noroeste bonaerense. Se espera que la nueva autopista optimice el comercio y la producción agrícola–ganadera y la industria alimenticia vinculada al sector.