Podrían destituir al juez que fue a un prostíbulo

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró que el juez de Ejecución bahiense Onildo Stemphelet, quien fue suspendido de su cargo por 90 días por visitar un supuesto prostíbulo en Bahía Blanca, actuó con "falta de decoro" y afirmó que analizarán si lo denuncian ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento.

"Circunstancias como éstas, no le hacen bien al Poder Judicial", dijo Conte Grand en declaraciones periodísticas, tras lo cual aseguró que "los hechos se encuadran dentro de la falta de decoro del magistrado". El procurador explicó que, aunque no se hayan cometido delitos, los magistrados tienen un “código de ética” que incumbe en todo lo que está por fuera del ámbito privado y que este caso tomó estado público.

El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires dijo que los hechos se encuadran dentro de "la falta de decoro del magistrado. Al ser parte de su vida íntima, que se haya hecho público es una causal de la promoción de un jury. La concurrencia a una casa de citas es una situación que, en términos de los códigos de ética, significa una falta de decoro".

La Suprema Corte ordenó licenciar por 90 días al juez de Ejecución bahiense para investigar si cometió un delito cuando concurrió a una supuesta casa de citas, hecho que se conoció porque el propio magistrado hizo una denuncia ante la policía, en la que aseguró que una mujer le robó dinero y una tarjeta de crédito.

El hecho ocurrió en momentos en que el juez estaba en una vivienda situada en la calle Rivadavia al 2800 de Bahía Blanca, que se investiga si funciona como casa de citas.

Respecto de si el juez podría haber cometido algún delito, el vocero indicó que "la prostitución ejercida en forma individual no es delito, pero si se trata de un prostíbulo sí porque está la figura del proxeneta y la ley de profilaxis provincial".