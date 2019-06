Costa advirtió que “todavía falta un rato” para las definiciones y apuntó a la oposición

El presidente de bloque de senadores de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, realizó un análisis del momento político que se vive, marcado por los movimientos de la oposición en busca de la unidad, del oficialismo y el cierre de acuerdos y listas. En ese orden, dijo que “estas marchas y contramarchas de la oposición hay que ver cómo terminan, pero entiendo que a aquellos que tenemos una posición definida como en Cambiemos nos debería terminar dando una ventaja en el tiempo. Ahora, cómo termina esta historia todavía falta un rato”.

Estuve con el intendente (Pablo Petrecca) que por supuesto tiene clara su posición y que más allá de que son momentos difíciles su desempeño ha sido muy bueno y que la gente parece entenderlo así, al menos por las encuestas que uno maneja.

“Falta muy poco en tiempos, pero falta mucho en torno a las resoluciones. Un poco de experiencia tengo en estos cierres y la verdad que salvo en la de 2013 hubo una falta de resolución de Sergio Massa, en las demás nunca vi una que tenga tanta incertidumbre a este hora”, dijo luego el legislador bonaerense.

Triunfos oficialistas en las provincias

Costa, además, al referirse a las victorias del PJ en las sucesivas elecciones provinciales, dijo que en lo personal “no me preocupa” y destacó que “a Cambiemos creo que tampoco en su gran mayoría”. En ese orden, explicó que “todos sabemos que las provincias en las elecciones terminaron siendo compartimentos estancos y lo mismo que está pasando en provincias del sur y del norte es que al haber tenido un gobierno nacional que distribuyó los fondos equitativamente pudieron realizar obras y atender de manera mucho más eficaz a sus vecinos, el resultado lo tienen”.

Candidatos y fórmulas

Luego, el presidente de bloque de senadores de Cambiemos, consultado sobre las fórmulas que representarán al oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en el país, planteó que en territorio bonaerense “si bien todavía no está la palabra oficial, todo indica que seguirá como está (María Eugenia Vidal-Daniel Salvador)” y en la nación remarcó que “habrá una decisión a último momento”. “No sé si tiene que haber un radical sí o sí, lo que pienso es que hay radicales que están en condiciones de sumarle a la fórmula”, aseveró.

En ese sentido, al respecto de los nombres que figuran como potenciales candidatos a Vicepresidente de Mauricio Macri, expresó: “Me encantaría que esté (Martín) Lousteau, que se discuta lo de (Alfredo) Cornejo (Gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional), me parece importante lo de (Carolina) Stanley (Ministra de Desarrollo Social de la Nación) que tiene un trabajo social muy importante y que es reconocida no solo por nuestra fuerza política sino que también por otros espacios”.

Política juninense

Finalmente, Costa consultado sobre los movimientos políticos en Junín, expresó: “Me encontré con algunas cosas que tienen que ver con la incertidumbre que hay en la oposición. Estuve con el intendente (Pablo Petrecca) que por supuesto tiene clara su posición y que más allá de que son momentos difíciles su desempeño ha sido muy bueno y que la gente parece entenderlo así, al menos por las encuestas que uno maneja”.

Luego, remarcó: “Me encontré con varios juninenses que preguntaban qué pasaba con la oposición” y en relación al ex intendente Mario Meoni, opinó: “No sé si (Sergio) Massa agarra el camino que dijo el jueves, cómo va a hacer Mario para explicar, después de lo que pasó con la resolución 125, que puede formar parte otra vez de ese conglomerado político (el kirchnerismo) que sería Unidad Ciudadana en estos momentos”.

Y concluyó: “No quisiera estar para tomar esa determinación porque es muy complicada. No se puede imaginar un juninense un acuerdo entre (Mario) Meoni y (Gustavo) Traverso (histórico referente kirchnerista en Junín), es complicado, vamos a ver cómo lo dibujan, aunque me imagino que las dudas deben ser muchas”.