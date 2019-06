Con dudas en la causa y movimientos en la Policía, marcharon por Justicia

A pocos días de que se cumplan dos semanas de la llamada masacre de San Miguel del Monte, familiares y amigos de las cuatro víctimas fatales marcharon por las calles de La Plata para pedir el esclarecimiento total del caso y que todos los implicados terminen presos, en lo que calificaron como otro “gravísimo caso de gatillo fácil” en la Provincia.

La movilización estuvo encabezada por la madre de Camila López (13) y familiares de Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), acompañados por representantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas del “gatillo fácil”, pero sin embargo no fueron recibidos por la mandataria María Eugenia Vidal.

Sin incidentes, la marcha salió al mediodía desde Plaza Italia, pasó frente a los tribunales penales y terminó de cara a la casa de Gobierno provincial, donde no fueron recibidos por la mandataria María Eugenia Vidal. “Hoy marchamos en reclamo de justicia, de respuesta, de verdad y de memoria. No vamos a parar, no vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia” dijo Yamila Zarzoso, la madre de Camila.

Mauricio, primo de Danilo Sansone, responsabilizó “al Estado” por la masacre y pidió que “se hagan cargo”. El mismo tono tenían las pancartas que levantaron los manifestantes a lo largo de toda la movilización, con duros cuestionamientos, sobre todo, a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Por el hecho están detenidos 12 policías bonaerenses y el secretario de Seguridad de la comuna de San Miguel del Monte, Claudio Martínez. Cuatro de los efectivos están acusados de homicidio agravado, mientras que los restantes afrontan cargos por encubrimiento y falsedad ideológica.

En la causa resultó clave el testimonio de la oficial subayudante Melina Noelia Bianco (25), quien viajaba en la parte trasera de uno de los patrulleros que participó de la persecución del Fiat 147 que conducía Suárez y está detenida por encubrimiento.