Desde 2015, en Junín crecieron 400% las inscripciones para terminar el secundario

Con el sueño de finalizar sus estudios y conseguir su título secundario, 645 mil adultos se inscribieron este año en la provincia de Buenos Aires, lo que marca un aumento del 268% desde 2015.

“Ahora estudiar en la escuela primaria o secundaria es una posibilidad concreta para los adultos bonaerenses ya que el gobierno provincial lleva adelante, desde 2016, ocho propuestas diferentes de terminalidad educativa”, destacaron desde la administración de María Eugenia Vidal.

Según se informó, en la actualidad funcionan 2579 espacios físicos para la educación de adultos y entre 2016 y 2018 egresaron 364.005 alumnos.

"Que cada vez más adultos se estén sumando a estudiar significa un logro en términos de movilidad social e igualdad de oportunidades. El desafío es garantizar que todos los jóvenes y adultos de la Provincia tengan la posibilidad de completar la educación obligatoria y egresar con un nivel educativo de calidad, que les permita continuar estudios superiores, insertarse en el mundo del trabajo y alcanzar su desarrollo personal y profesional", dijo Gabriel Sánchez Zinny, a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Entre los grandes distritos del interior de la Provincia, La Plata tuvo para este año 33.543 anotados, Mar del Plata 26.346, Bahía Blanca 11.916 y Olavarría con 11.601. A su vez en Junín se inscribieron 7.525 adultos, en San Nicolás 6.562, en Tandil 4.537, Pergamino (3.849), Trenque Lauquen (2.792) y en Tres Arroyos 2.010.

El incremento de estudiantes adultos también viene sucediendo en los ocho barrios de OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), en donde aumentó un 35% la cantidad de estudiantes inscriptos con respecto al año pasado.

En los barrios de OPISU (Villa Itatí, La Cava, Carlos Gardel, Villa Porá, Costa Esperanza, Puerta de Hierro, Libertad, El Garrote), la matrícula creció de 2711 alumnos, anotados en 2018, a 3.671 inscriptos este año. En 2017, en tanto, habían sido registrados 1.477.

La idea de la DGCyE es sumar otros 16 barrios en agosto: El Peligro (La Plata), Don Juan y Nicole (La Matanza), Santa Catalina (Lomas de Zamora), Wilde Este (Avellaneda), Villa Brown (Florencio Varela), El Pato (Berazategui), Sarmiento (Esteban Echeverría), Fuerte Apache (Tres de Febrero), Villa Arco Iris (Merlo), Los Hornos (Moreno), La Olla (Malvinas Argentinas), San Atilio (José C. Paz), Mariló (San Miguel) y Autódromo y Libertad (General Pueyrredón).





Ampliar la matrícula

Uno de cada tres bonaerenses de entre 18 y 65 años no tiene completa su educación obligatoria, por lo que el gobierno bonaerense puso en marcha una serie de estrategias y programas que buscan ampliar a un millón la matrícula educativa para adultos en la provincia de Buenos Aires.

El director de Educación de Adultos bonaerense de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Pedro Schiuma, dijo que "el último censo determinó que 1.700.000 bonaerenses no habían finalizado sus estudios primarios y 1.600.000 tenían incompletos sus estudios secundarios".

"Con el trabajo realizado en los últimos años logramos incrementar la matrícula de adultos que en diciembre de 2015 era de 174 mil personas a unas 490 mil personas en diciembre de 2018; y nuestro objetivo ahora es llegar a diciembre de este año con una matrícula de 1.000.000", adelantó.

Schiuma destacó que "el acceso a la educación lleva a menos violencia y delincuencia".

"En 2019 hay ya más de 600 mil jóvenes y adultos de la provincia, que no contaban con sus estudios primarios o secundarios completos, que están estudiando", afirmó.

Acceso más fácil

Para facilitar el acceso al nivel educativo que desean completar, el gobierno bonaerense puso en marcha estrategias como la implementación de una Ventanilla Única Digital donde se los asesora sobre las ofertas educativas y se los preinscribe; y fueron creadas ofertas educativas que se adaptan a las particularidades de cada joven y adulto, como la Educación a Distancia y semi-presencial.

Además, se lanzó una Secundaria para estudiantes de Formación Profesional para que los mayores de 30 años puedan hacer la secundaria mientras cursan su formación profesional y el programa Fines Deudores de Materias.

Schiuma destacó que también se fortaleció la oferta educativa en contexto de encierro ya que un relevamiento determinó que "la reincidencia entre quienes cursaron algún servicio educativo en cárceles es del 15 por ciento mientras que aquellos que no realizaron ningún estudio tienen una reincidencia del 40 por ciento".