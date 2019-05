La desgarradora carta de la madre de la nena que murió en Monte

"Me imagino a Camila gritando, siento que se quería tirar del auto y gritaría mamá". Con esas palabras y la voz quebrada, Yanina Zarzoso, la madre de una de las víctimas de la persecución policial en San Miguel del Monte, manifestó ante los medios su dolor. En las últimas horas, reafirmó su necesidad de justicia a través de una carta que ya se viralizó en las redes.

Camila López tenía 13 años y era una de las cinco ocupantes del Fiat 147 que el lunes a la madrugada impactó contra un camión que estaba estacionado al costado de la ruta 3. En un texto que fue replicado por La Garganta Poderosa, su mamá criticó fuertemente a los efectivos involucrados y también denunció que hubo un "encubrimiento" del hecho.

La carta completa

"El lunes a la noche me dormí, después de haber trabajado todo el día, sabiendo que mi hija estaba en casa con Rocío, que era como su hermana. A las 3am sonó el teléfono: la mamá de Rocío llamó para decirme que estaba yendo a la comisaría porque las nenas sufrieron un accidente.

Desesperada salí de casa y en la puerta estaba la Policía. 'Su hija tuvo un accidente', pronunciaron. ¿Entienden? ¡Un accidente me dijeron! Cuando llegué al hospital me ocultaron la verdad. Me preguntaban una y otra vez cómo era Camila, para dejar pasar el tiempo.

Horas más tarde me citaron en la Ayudantía porque en Monte no hay Fiscalía. En la Ayudantía me dijeron que la carátula era 'Homicidio culposo agravado por pluralidad de víctimas', como si la culpa fuera de quien manejaba el auto y no de la Bonaerense.

Sabemos que hubo un llamado al 911 porque una vecina había escuchado ladridos de perros. Cuando la Policía llegó y vio que el único coche en la calle era en el que iban los 5 chicos, comenzaron a seguirlos porque supuestamente habían robado. ¡Una locura!.

Vivíamos tranquilos, pero el último tiempo la Policía empezó a parar gente indiscriminadamente y si no tenés documento te re cagan a palos. En Monte no estamos acostumbrados a vivir con miedo a las Fuerzas. Y parte de esa bronca generalizada se vio hoy en la plaza. ¡Estuvo todo el pueblo! Fue impresionante y muy doloroso.

Hoy sepultaron a Gonzalo y a Darío; mientras Rocío sigue internada en La Plata. Está estable pero grave desde el primer momento que la operaron.

Tras las autopsias comprobaron que uno de los chicos tiene herida de bala así que urgente deben cambiar la carátula, ¡no pueden esconder lo que pasó!. La Ayudantía, una vez que empezó a investigar, actuó bien y se dio cuenta que la Policía había intentado cubrir todo y mentido desde el primer momento.

Siento un vacío total en el cuerpo. Es tan difícil explicar lo que siento. Nunca me imaginé vivir algo así. Hace 8 meses falleció mi hermana y no logro superar su pérdida y ahora esto. Me la imagino a mi hija dentro de ese auto desesperada por la persecución.

Estamos destruidos, pero hay algo que me mantiene fuerte: necesito que se haga justicia por Camila. Tendré todo el tiempo del mundo para llorar, ¡y ya lloré un montón! Sé que la voy a extrañar toda la vida y que el dolor no lo voy a calmar jamás, con nada.

Sin embargo, escucho la voz de Camila que me susurra 'mami no hice nada'. Y no, no hizo nada. Pero yo haré Justicia por Danilo, por Gonzalo, por Aníbal, por Rocío ¡y por mi hija!".