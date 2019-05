Muertes en Monte: "Se investiga una situación más grave de la que ya creíamos", dijo Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, acudieron este viernes al barrio 1-11-14, donde se secuestraron miles de dosis de cocaína, marihuana, armas largas, fusiles y más de 20 pistolas, en el marco de un operativo contra la banda de Marco Estrada González.

Consultada por la prensa, la funcionaria nacional dejó entrever un entramado complejo detrás de la persecuión y muerte de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte.

En ese marco, Bullrich expresó que "los policías están para proteger a la sociedad y no cometiendo delitos" en alusión a los detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de los cuatro jóvenes tras una trágica persecución.

"Estos policías, a los que no llamaría policías porque deberían estar protegiendo a la sociedad, no cometiendo delitos", sostuvo la funcionaria, quien añadió: "No fue un procedimiento con un auto. De hecho, los efectivos no estaban identificados ni tampoco había conos que señalizaran un control vehicular".

Además, la ministra manifestó que "cuando algunos policías se comportan como ladrones o como asesinos, se los trata como ladrones o como asesinos".

Según se informó, un teniente primero de la policía bonaerense fue desplazado hoy de sus funciones y ya son 13 los policías apartados de la fuerza por orden del Ministerio de Seguridad bonaerense, en el marco de la investigación por la muerte de los jóvenes en San Miguel del Monte.

"Nos llegó información que ya remitimos a la investigación y que, en caso de comprobarse, estamos hablando de una situación de muchísima más gravedad de la que ya creemos que tiene", concluyó Bullrich.

El lunes por la madrugada, el Fiat 147 en el que viajaban Aníbal Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone y Camila López, de 13; y una chica también de 13 llamada Rocío, se estrelló contra un camión con acoplado estacionado sobre la Ruta 3 luego de ser perseguido por un patrullero.

El auto se partió en dos pedazos desparramados a lo largo de unos 80 metros, y sólo sobrevivió Rocío, quien ahora permanece en grave estado en un hospital de la localidad de Florencio Varela.

La primera versión policial indicó que los chicos escaparon de un control policial y que no hubo disparos. Hasta se llegó a decir que fueron perseguidos porque estaban robando, hecho que no se comprobó y que llevó a las autoridades a investigar un encubrimiento de efectivos y jefes policiales de la zona.

A partir de ello, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que 12 efectivos fueron separados de la fuerza y más tarde siete policías quedaron detenidos luego de que la justicia confirmara que uno de los fallecidos tenía un balazo en su cuerpo.