Vidal: “Cuando el trabajo es honesto, persistente y profesional, logramos cosas impensadas”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañó hoy al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la inauguración del viaducto del Ferrocarril Mitre y expresó que “cuando el trabajo es honesto, persistente y profesional, logramos cosas impensadas, como las de este viaducto, que parecían imposibles durante décadas”.

Vidal remarcó que “éste es el resultado del trabajo en equipo, para que todos los argentinos que viajan en el área metropolitana lo hagan más tranquilos y seguros”.

“Éste no es un hecho aislado. Se vienen sumando otras obras que van en el mismo sentido, como los pasos bajo nivel que se hicieron durante la gestión de Mauricio en la Ciudad y ahora se están haciendo en la Provincia. No es una obra, son muchas obras para las que se trabajaron muchos años. Son once años de un equipo trabajando en la misma dirección y con los mismos valores”, resaltó la gobernadora.

La mandataria dijo que “somos los cuarenta millones los que creemos que se pueden hacer las cosas de manera distinta. No nos quedamos en discurso sino que vamos a los hechos, al valor de trabajar en serio, dejando lo mejor de nosotros mismos. Estoy convencida de que éste es el camino”.

Sobre el viaducto Mitre

El Viaducto Mitre es posible gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una obra que eleva las vías del Ferrocarril Mitre (ramal Tigre) a lo largo de 3,9 km entre las avenidas Dorrego y Congreso.



Su objetivo es mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del ferrocarril al aumentar su frecuencia, disminuir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial al eliminar los pasos a nivel. A su vez, optimiza la fluidez del tránsito en la zona ya que permite evitar la espera en las barreras y la integración barrial al abrir calles que antes se encontraban cerradas.



La mega obra beneficia a 230 mil personas todos los días: 130 mil usuarios de la línea de FF.CC Mitre, 30 mil que se eligen el colectivo y 70 mil que circulan en sus autos particulares. Al mismo tiempo, tendrá un impacto sumamente positivo para más de un millón de vecinos que transitan por el área que atraviesa la obra.

Además, junto al viaducto se construyeron dos estaciones elevadas: Belgrano C y Lisandro de la Torre. Esta última antecede a Retiro y estará finalizada en el mes de octubre de 2019.