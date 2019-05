Video: una mujer policía le dio una lección a una mujer que tenía a su mascota en estado de abandono

Una oficial de la Policía Bonaerense que, alertada sobre un caso de maltrato animal, se acercó a la casa de una mujer denunciada por tener a su perro Boxer atado y sin comida.

La oficial Patricia Muñoz, del Comando de Patrullas de Quilmes, fue hasta una casa en San Francisco Solano para advertirle a la dueña del Boxer que lo que estaba haciendo era un delito.

"Tenés que tener al animal como corresponde...", le dijo Muñoz a una mujer delante de la atenta mirada de sus hijos descalzos. "Estamos en el 2020 casi, no estamos en 1960, que se tenía a los animales atados y se morían de hambre. Soltálo, ponéle una madera, cuidálo, llamálo, ponéle un cordón con tu teléfono y dejálo... Si se pierde hay gente como nosotras que te va a llamar y te va a escribir, porque seguro que celular tenés, para el portón no tenés para ir a castrarlo no tenés...", sigue la policía, mientras es grabada por los vecinos que habían hecho la denuncia contra esa familia que maltrataba al perro.

Que les parece la actitud de esta oficial defendiendo a un perrito mal tratado??? Los leo... pic.twitter.com/ErD7K4QMYc — 💙Gabriel Alegre🍮🍮 (@alegre_biel1971) 6 de mayo de 2019

"No vengo en forra, pero me da bronca tu actitud, así nunca vas a salir adelante... Si vos querés tener el perro, tenélo suelto y como corresponde. El animal no pidió ser tu perro. Vos lo agarraste y si lo agarraste, tenés que ser responsable como de tus hijos", continúa.

"Yo tengo mis animales adentro y no soy una mujer de guita, eh. Yo me levanto todos los días a laburar. Tengo corazón, soy humana. Tengo siete perros, muchas veces no tengo para comer yo, pero mis perros comen y todos de la calle, me los fui quedando, porque los amo, porque están sufriendo. No le hagas la vida de mierda a tus perros".

La mujer policía, que tiene ya varios perros callejeros, finalmente se quedó con el animal, que se mostró feliz ante la muestra de cariño.