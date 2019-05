Vidal: “Entro a la campaña con la tranquilidad de lo hecho”

Presentada como la funcionaria con la imagen positiva más alta del país, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se pronunció en el marco del seminario sobre “Democracia y Desarrollo 2019”, en el Malba.

Siendo el documento de 10 puntos presentados por el Gobierno el tema de estos días, Vidal partió por señalar que “en cualquier sistema democrático, los consensos son necesarios. Ya no discutimos más la democracia, que tiene que haber un sistema de seguridad social que garantice un piso mínimo de ingresos para los chicos que están en situación de pobreza”.

“Poder generar consensos acerca de cuáles son las condiciones básicas de desarrollo económico que es lo que todavía no hemos construido, es lo importante. Creo que cualquier presidente va a necesitar de sus consensos”, planteó sobre este punto la gobernadora.

Consultada sobre sus pendientes en estos tres años y medio de gestión, la funcionaria marcó que “cuando uno gobierna siempre tiene cosas para mejorar. Sobretodo en una provincia, como en mi caso, con demandas profundas”.

En cuanto a la posibilidad, planteada en el día de hoy por el ministro Rogelio Frigerio, sobre llamar al diálogo a la senadora Cristina Kirchner, la gobernadora se mostró dubitativa sobre esta eventual realidad.

“Hubo diálogo parlamentario, pero lamentablemente no hubo un traspaso de mando que hubiera sido un buen comienzo de reconocimiento democrático. En la provincia de Buenos Aires, en leyes fundamentales, tampoco hubo acompañamiento”, marcó.

De cara al armado electoral de este año, Vidal se mostró confiada sobre sus posibilidades: “Confío mucho en los bonaerenses. Cuando yo empecé a caminar la provincia, nadie creía que yo podía ser gobernadora. Entro a la campaña con la tranquilidad de lo hecho y la deuda de lo que todavía falta”.

De igual manera, no se desentiende del escenario económico que atraviesa el país: “Por supuesto que la macroeconomía impacta en la provincia de Buenos Aires. No me lo cuenta nadie, lo vivo yo todos los días y hago desde la provincia, con las herramientas que tengo, todo lo que puedo para acompañarlos”.

“Las candidaturas están mayoritariamente definidas para el espacio Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la campaña a mostrar lo que hicimos y lo que falta por hacer”, planteó Vidal en referencia al armado electoral de este 2019.

En último lugar, la mandataria no desconoce el peso electoral que la ex presidente Cristina Kirchner representa, particularmente en su distrito, aunque al mismo tiempo concluye marcando que "los bonarenses merecen alguien que quiera quedarse con ellos y yo tengo ese compromiso".