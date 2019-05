ATE para el martes

ATE de la provincia de Buenos Aires anunció que realizará un paro, con movilización, el martes próximo. La medida de fuerza se realizará en reclamo de la reapertura de paritarias para el sector. En territorio bonaerense, son varios los flancos abiertos: Cuatro de los cinco gremios que forman parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense acordaron (Udocba no), la Asociación Judicial Bonaerense está en plena discusión y la Cicop aún no fue convocada, al igual que ATE bonaerense.

“El día 7 de mayo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizará un paro que tendrá como acción central una movilización al Ministerio de Economía. La medida reclama la reapertura de paritaria de la Ley 10.430, aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación y el cese de los despidos”, señala el comunicado.

Señala que esta acción se hace en unidad con la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Asociación de Personal Legislativo (APL), seccionales de SUTEBA y AEMOPBA, quienes llevarán a las calles platenses sus reclamos puntuales

Exigimos que el aumento salarial no sea menor al 23% por encima del 20% ya otorgado y que haya una cláusula gatillo que no nos haga perder más poder adquisitivo

“La decisión de la gobernadora Vidal de desestimar los problemas de los estatales bonaerenses, el desprecio para tratar los problemas laborales nos llevan a la necesidad de realizar esta medida con movilización al Ministerio de Economía reclamando la reapertura de paritarias para los estatales bonaerenses que nos permita recuperar el poder adquisitivo perdido”, señaló el titular de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. “El cierre paritario acordado con los gremios amigos del poder nos condenó a salarios miserables, ya que por ejemplo recién en diciembre de este año habrá trabajadores que llegarán a cobrar 19.800 pesos cuando la línea de pobreza está por encima de los 27 mil pesos”, cuestionó el dirigente.

Desde ATE se exige la reapertura de la paritaria de la Ley 10.430 que engloba a los estatales de la administración central, enfermeros, auxiliares de la salud y ecuación, trabajadores de niñez, entre otros. “Exigimos que el aumento salarial no sea menor al 23% por encima del 20% ya otorgado y que haya una cláusula gatillo que no nos haga perder más poder adquisitivo por si se dispara la inflación. Que los estatales estemos en condiciones de pobreza es una decisión de Vidal”, indicó de Isasi.

Judiciales también paran

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevará adelante un paro el próximo martes, con movilización a La Plata, en “respuesta a la actitud del gobierno provincial de no realizar una nueva propuesta salarial” durante la fallida reunión paritaria llevada a cabo esta semana.

Desde la AJB señalaron que durante el encuentro del pasado lunes, la Provincia no concretó una nueva oferta en la paritaria del sector, por lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el 8 de mayo.

Explicaron que los funcionarios del Ejecutivo encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal informaron que continúa vigente la propuesta que fuera rechazada en diciembre, que no incluye cláusula gatillo para 2019 ni propone recuperación alguna del salario perdido en 2018.