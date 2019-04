La ratificación de un rumbo que impone enormes desafíos y prueba lealtades

“Hay que aguantar hasta el cierre de listas”. El mensaje oficial parece una receta demasiado sencilla para la demanda del momento. E incluye mucho de voluntarismo político justamente para un Gobierno que está perdiendo en los últimos meses el atributo de la credibilidad.

La Casa Rosada pide a funcionarios y candidatos resistir la volatilidad financiera y el aumento de la inflación hasta que llegue el 22 de junio, día en que habrá que presentar las candidaturas. También reclama la homérica tarea de transmitir calma y tranquilidad a la gente. Lo que se preguntan no pocos dirigentes del oficialismo es por qué a partir de esa fecha clave para el calendario electoral las tensiones deberían ceder si, como se presume cada vez con mayores elementos de certeza, Cristina Kirchner será candidata presidencial y la posibilidad de su retorno al poder es, a criterio del Gobierno, lo que explica la disparada del dólar y el aumento del riesgo país.

La mayoría de los intendentes de Cambiemos prefiere que la candidata a presidente sea Vidal.

Ese intríngulis desvela a la tropa bonaerense de Cambiemos. Tanto, como la clausura del Plan V que dispuso el propio Mauricio Macri. María Eugenia Vidal se mostró como la mejor alumna de la estrategia oficial ante un grupo de empresarios que, presas del temor por un eventual retorno kirchnerista, casi le imploraron que sea candidata presidencial. En esa línea, canceló un viaje de campaña a Córdoba para que esa actividad no se leyera como un intento por potenciar la nacionalización de su figura.

La Casa Rosada mantiene la decisión de ir hasta al final con la reelección del Presidente. No quiere escuchar la posibilidad de explorar una alternativa con Vidal a la cabeza, acaso acompañada en una renovada fórmula de Cambiemos con Martín Lousteau. Pero el debate no está cerrado, al menos, para dirigentes del oficialismo que miran con indisimulada inquietud la erosión incesante de la figura presidencial.

No es una novedad que la mayoría de los intendentes bonaerenses de Cambiemos -del PRO y del radicalismo- prefiere que la candidata presidencial sea Vidal. Las encuestas en sus distritos les marcan fuertes diferencias entre Macri y la Gobernadora. La distancia es, según los casos, de hasta 20 puntos.

Los intendentes piden a Vidal

La lógica de supervivencia política empuja a muchos alcaldes a debatir el tema. Es motivo de conversación casi excluyente. La novedad es que esa discusión salió a la luz en medio del frenesí de los últimos días. El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, no descartó alguna “sorpresa” antes del cierre de listas cuando se lo consultó por el Plan V. La declaración de Gay recoge, aunque no se lo haya propuesto, el deseo extendido de intendentes temerosos de que el deterioro presidencial les haga perder sus distritos en octubre.

Cerca de Vidal eluden hablar del tema. “Esta discusión le hace mal a Mauricio, pero también perjudica a María Eugenia”, aseguran. Al menos desde la Gobernación no se va a impulsar ninguna acción tendiente a imponer un cambio de estrategia en relación a las candidaturas. Una manera de dejar en claro que si por alguna circunstancia el viento cambia de cuadrante no será por empuje propio.

La Gobernadora enfrenta un desafío complejo porque la Provincia es el territorio donde Cristina encuentra apoyos sólidos. Por estos días ensayó la puesta en marcha de una serie de medidas que buscan volver a seducir a sectores de la clase media que se muestran desencantados por la debacle económica. El retorno de los descuentos para la compra de alimentos a través del Banco Provincia, el congelamiento de la tarifa de luz y el tope del 30 por ciento a las cuotas de los créditos hipotecarios, apuntan a ese sector social imprescindible de reconquistar para el oficialismo.

En forma subterránea, está en pleno desarrollo otra estrategia en acuerdo con la Casa Rosada: escuchar de primera mano las quejas de esos desencantados. Los encargados de armar los encuentros son los intendentes, que tienen la misión de llevar a vecinos enojados a la mesa con Vidal. “Hay que escucharlos, es la mejor forma de que vuelvan”, argumentan en el oficialismo.

Otros dilemas rondan a Sergio Massa. Dispuesto aparentemente a dar la pelea presidencial en Alternativa Federal donde compite con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, por lo pronto busca hacerse fuerte en la Provincia con la presentación pública de sus 100 candidatos a intendente. En un espacio sin candidato visible en este territorio clave del país, Massa es mirado como el principal activo para un lugar sonoramente vacante. “Sergio no quiere”, dicen cerca del tigrense. Hay quienes aconsejan esperar a las Paso de Córdoba y un eventual triunfo del gobernador Schiaretti. “Va a ser el gran ordenador”, prometen en el peronismo no K.