Recién en julio la Provincia volverá a discutir salarios con los gremios estatales

El gobierno bonaerense tomó la decisión de no reabrir la discusión salarial con los gremios estatales y hacer cumplir el acuerdo tal como se firmó a fines del año pasado. Así lo confirmaron funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal, quienes aseguraron que recién en julio se volverá a llamar a los sindicatos para analizar el aumento para el segundo semestre.

La Provincia firmó un acuerdo con UPCN y Fegeppba que establece una mejora en los sueldos del 4% en enero; otro 4 en marzo; 4 más en mayo y 4 en julio. También se convino que se aplicará una cláusula de actualización automática si la inflación supera el 16% en ese período, como se prevé que ocurrirá.

De esta forma, los gremios tienen garantizado igualar a la inflación hasta julio.

Para la última parte del año, en la paritaria se había establecido una mejora del 2 por ciento en septiembre y otro 2 por ciento en noviembre.

Y se había acordado un “compromiso de revisión” que no implica una cláusula gatillo si la inflación supera el 20 por ciento anual.

Las estimaciones más optimistas ya hablan de un costo de vida proyectado de no menos del 35 por ciento.

Luego del acuerdo salarial con los docentes, los estatales fueron a la carga en busca de condiciones similares. Los maestros obtuvieron mejoras trimestrales acordes a la inflación y un reconocimiento del 15,6% por la erosión salarial de 2018.

Pero en las últimas horas, la Provincia resolvió no acceder a los planteos de UPCN y Fegeppba. “La paritaria está acordada y se va a ejecutar la cláusula gatillo en julio.

Luego los volveremos a convocar para discutir lo que queda del año”, dijeron funcionarios bonaerenses.

Convocatoria

Como se viene informando, los gremios estatales bonaerenses reclamaron una “urgente” convocatoria a paritarias para revisar el acuerdo salarial de este año que resultó fuertemente erosionado por la inflación, al tiempo que exigieron que se reconozca la pérdida que sufrieron los sueldos en 2018.

Los sindicatos enrolados en la Fegeppba y UPCN, enviaron sendas notas a los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y al titular de Trabajo, Marcelo Villegas.

En la misiva que firmaron los dirigentes Carlos Quintana, Miguel Zubieta y Julio Castro, se afirmaba que es necesario reabrir la discusión salarial “a fin de dar tratamiento a la problemática salarial que padecemos en razón del flagelo inflacionario”.

Los estatales cerraron un acuerdo con la Provincia con vigencia para todo 2019 del 20 por ciento en cuotas, con actualización por inflación sólo en el primer semestre.

Los estatales pretenden que la actualización por inflación se ejecute antes de junio. El otro planteo tiene que ver con el reconocimiento oficial de la pérdida salarial del año pasado.

En la carta que habían enviado a los ministros, UPCN y Fegeppba señalaban que el deterioro de los sueldos “ha sido formalmente reconocido por el gobierno, al ofertar en el marco de la negociación paritaria docente, una actualización de sus haberes por la depreciación que sufren ante la inflación”.

“Tenemos una paritaria vigente y en curso. Han presentado alguna inquietud en ese sentido (los gremios), pero todavía no tenemos una definición, ni una fecha para sentarnos a discutir algún aspecto”, reafirmó en las últimas horas la postura oficial el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas.

Según trascendió, en las próximas horas habría un encuentro entre los sindicatos que firmaron la paritaria y algunos funcionarios en la que volverán los planteos. Pero cerca de Vidal aseguran que la paritaria, por ahora no se reabrirá.