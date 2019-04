Acusan a Nicolás Repetto de extorsionar a un comerciante

Se conoció una rara denuncia contra Nicolás Repetto por extorsión y el comerciante damnificado pide que vaya a prisión. En Todas las Tardes (Canal 9), el abogado querellante, Alejandro Sánchez Kalbermatten, hizo público audios amenazantes del conductor por el incumplimiento de entrega de una mercadería (ventanas) por el cual había dejado una seña de 70 mil pesos sobre un valor total de 240 mil.

Repetto prefirió el silencio ante la acusación. El hecho en verdad está relacionado con su hija Valeria y su pareja, quienes en una casa de Pilar compraron las ventanas y ante la demora, según argumenta el abogado del dueño de la fábrica, los escracharon en las redes sociales calificándolo de estafador y “hasta publicaron fotos de los hijos de los dueños que son menores de edad”.

En el ciclo de Maju Lozano, el panelista Lío Pecoraro pasó el audio que Kalbermaten afirma que tiene un contenido extorsivo y para el profesional, la ley lo castiga con la prisión. “No te vas a preocupar porque mi hija Valeria lo publique en las redes, sino preocupate por mi hija Juana (fruto de su relación con reina Reech) que tiene un millón de seguidores, pero yo me voy a hacer cargo de que cierres la fábrica lo antes posible”, se escucha.

Cuando Maju le preguntó al abogado de la familia dueña de la casa de ventanas de cuánto tiempo trataba la demora de la entrega del material, Kalbermatten señaló que “no más de 20 días y que la demora se relaciona con problemas con los proveedores”.

Por su lado, Valeria Repetto, una de las hijas mayores del conductor, dice lo contrario: “Hace diez meses que tiene mi dinero y no me entrega las aberturas”. Kalbermatten apuntó a los modos con que los Repetto, a la hora de reclamar de manera legítima la mercadería: “Valeria y su pareja se presentaron de muy malos modos el 27 de marzo, el 11 de abril y la última vez fue el 16 y los dos vinieron con un matón”.