El PJ bonaerense impugnará el decreto de Macri que cambia las reglas electorales

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, confirmó hoy que el próximo lunes el PJ bonaerense impugnará ante la Justicia el decreto del presidente Mauricio Macri que modifica reglas electorales e impide que existan listas colectoras.

"El lunes estamos yendo a la Justicia, vamos a impugnar judicialmente (el decreto) porque claramente es un sistema que ellos sí aplicaron en Jujuy con (Gerardo) morales, cuando les convino. Pero ahora lo cambian, cuando el agua les lega al cuello.No tienen niguna posibilidad de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el peronismo se junta", enfatizó Katopodis.

En declaraciones a Radio 10, el jefe comunal peronista advirtió que el decreto "es un manotazo de ahogado a dos meses de una elección".

Katopodis atribuyó la "decisión" a "la gobernadora" María Eugenia Vidal, "en la desesperación de ver los números y que el peronismo se junte y que pueda ganar la provincia". "Vamos a impugnar judicialmente esa medida. La gobernadora y el presidente si quieren ganar las elecciones le tienen que solucionar los problemas a la gente", señaló el intendente.

Para Katopodis, "hoy un vecino pensando en las elecciones lo que le pregunta al presidente y las gobernadora es en qué me cambiaste la vida en cuatro años y vemos que todo está peor", señaló. "Si quieren los votos en la provincia tienen que resolver los problemas que son gravísimos y que durante cuatro años no pudieron resolver ninguno", subrayó.

De esa forma, el dirigente peronista rechazó el decreto que modificó las reglas de las elecciones nacionales para evitar que los partidos lleven listas colectoras.

La medida llegó en momentos en que dirigentes peronistas analizaban utilizar esa herramienta en el marco de un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires.

Macri firmó el decreto 259/2019, publicado en el Boletín Oficial, para que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, "las distintas secciones de la boleta" correspondan a "agrupaciones que tengan idéntica denominación". Puntualmente, lo que se determina es que los partidos políticos no podrán ir divididos en la elección presidencial y unirse en otro nivel.