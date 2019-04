Luis Brandoni, ciudadano ilustre de la Provincia

En un Hall Eva Perón del anexo del Senado provincial desbordado de actores, funcionarios y entusiastas seguidores de la carrera de Luis Brandoni, tuvo lugar ayer el emotivo reconocimiento por su destacada trayectoria como actor, político, legislador y político.

La certificación acredita su labor a favor de la cultura argentina y sus virtudes cívicas al servicio de la democracia, los Derechos Humanos y las instituciones de la República.

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, expresó su satisfacción por entregar esta distinción: “Produce una satisfacción especial que, sin desmerecer para nada a otras personalidades que alcanzaron igual rango, se fundamenta en su bien lograda y merecida popularidad”.

Y continuó enumerando facetas de la vida del homenajeado: “Y eso es Brandoni. Es el Brandoni de “La Guita”, de “La Patagonia Rebelde”, de “Esperando La Carroza” o de la reciente “Mi Obra Maestra”. El muy joven de la memorable versión teatral de “Las Criadas” de Jean Genet con Walter Vidarte y Héctor Alterio. O el consagrado actor de televisión de “Mi Cuñado” o la joven “Un Gallo Para Eusculapio”.

También tuvo tiempo para rescatar al otro Brandoni, “o quizás el mismo”, se interrogó.

“El del compromiso social, político, sindical- enumeró- el que se atreve a decir lo que muchos callan, el que no tiene miedo de expresar lo que siente, aunque no sea del agrado de todos, ni políticamente correcto”.

Más adelante pasó al estrado Fernando Bravo, quién rememoró distintos momentos de la vida de Brandoni y en el final parafraseó aquella frase memorable dicha por el personaje del actor en Esperando la Carroza: “Tres empanadas”, dijo, ante la risotada del auditorio.

Posteriormente fue el turno del periodista Carlos Campologo que puso énfasis en destacar el sentido humano de Brandoni: “Más allá de sus atribuciones artísticas, su calidad de persona también lo distinguió”, sentenció.

El momento culmine de la ceremonia fue protagonizado por Luis Brandoni, quién agradeció la distinción, recordó sus lejanos años de infancia y adolescencia en su Dock Sud natal.

Repasó distintas etapas de su vida como lo que acontecido cuando tuvo que exiliarse del país por presiones de la Triple A y con total franqueza afirmó: “A partir de esas experiencias dolorosas perdí el miedo”.

Atravesó en su relato la experiencia política: “Conozco el paño político, he participado desde distintas funciones y también admito la deficiencia de ciertos aspectos de los actores políticos”.

Pero puso el acento en que no solamente la política debe superar sus debilidades, sino que hizo un ruego a la sociedad civil: “Ella también debe mejorar y estar a la altura para lograr un mejor país”.



Bromeó al sostener: “Espero se apuren porque ya no me queda mucho piolín”.



En el epilogo recibió de manos de Salvador la declaración de Ciudadano Ilustre y del vicepresidente Primero del Cuerpo, Horacio López, una copia encuadrada del proyecto de Ley. Participaron del acto Oscar Martínez y Carlos Rotemberg, entre otros.