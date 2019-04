Vidal anunció que el SAME ya opera en cien municipios de la Provincia

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó ayer un acto en el que anunció que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) ya beneficia a más de 13 millones de personas de cien municipios bonaerenses y que “trabajamos para llegar a los 135" cuando termine el año.

“Hemos puesto nuestro esfuerzo, les agradezco a los 100 intendentes que se comprometieron con el proyecto y se sumaron a este programa, que aceptaron nuestras ambulancias, el sistema de emergencias, el personal que hacía falta y son parte de un mismo equipo para atender las necesidades de los bonaerenses”, expresó Vidal durante el acto realizado en el Estadio Único de La Plata.

Vidal expresó que “esta no es una realidad aislada: es el resultado de que la salud es una prioridad para nosotros. Esto no se expresa con discursos ni con carteles, sino con hechos concretos como éste. Para eso trabajamos en equipo, la urgencia de los bonaerenses necesita una respuesta y un Estado presente", sostuvo la gobernadora.

La gobernadora estuvo acompañada por el ministro de Salud de la Provincia, Andrés Scarsi; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y por los intendentes de Hurlingham y Malvinas Argentinas, Juan Zabaleta y Leonardo Nardini , respectivamente.

Vidal remarcó que "con la incorporación de Hurlingham y Malvinas Argentinas, vamos a sumar trece millones de bonaerenses a los que, si les pasa algo en la calle o tienen una necesidad de respuesta urgente por parte de la salud pública, saben que van a poder contar con nosotros".

"Nuestro objetivo es que para fin de año toda la Provincia tenga este servicio. Hace dos años lo lanzamos para veinte municipios. Este es el compromiso de un equipo que tiene la camiseta puesta y es garantía de que cuando la gente llama al 107 sabe que va a tener una respuesta", prosiguió.

El propio ministro de Salud bonaerense afirmó ayer en declaraciones radiales que Junín será uno de los próximos municipios en incorporar el SAME.

Sobre SAME Provincia

Gracias al esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud, SAME Provincia desembarca en Hurlingham y Malvinas Argentinas, con 5 y 9 nuevas ambulancias de alta complejidad respectivamente, que brinda la Provincia y van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente, el servicio tiene presencia en 100 municipios con 300 ambulancias y beneficia a más de 13 millones de bonaerenses. A fines de 2019, con una inversión acumulada de $3.000 millones, el gobierno provincial llevará SAME a los 135 municipios de la Provincia.

SAME Provincia es el primer sistema de emergencias médicas prehospitalaria del gobierno bonaerense. Su objetivo primordial es brindar atención inmediata y de calidad a cargo de profesionales idóneos para la tarea en caso de siniestros viales o urgencias en la vía pública. Desde el año 2016 funciona gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios en los que ya opera.

El esquema de funcionamiento de las patrullas sanitarias está diseñado para llegar a cualquier punto en menos de 15 minutos.

Detalles

Equipo de trabajo: incluye choferes y médicos (dos por ambulancia), radio operadores, telefonistas y coordinadores médicos.

Capacitación: la Provincia capacitó a la dotación que trabajará en los municipios y a todo el personal que interviene en una situación de emergencia: bomberos, defensa civil y seguridad. Incluye un módulo general de reanimación cardio pulmonar avanzada, inmovilización de los pacientes asistidos, control de vías aéreas, clasificación por triage –que establece prioridades de atención de acuerdo a la gravedad de cada caso– y manejo inicial del trauma. Además, los conductores de ambulancias recibieron instrucciones de manejo defensivo y bioseguridad. Los radio operadores fueron entrenados en el manejo de la comunicación ante una emergencia para la contención, clasificación y categorización del paciente y de la persona que realiza el pedido de asistencia.

Equipamiento de las ambulancias: cada unidad de alta complejidad cuenta con cardiodesfibriladores, paneles centrales de oxígeno, tubos de oxígeno independientes para la atención fuera del vehículo, kits para la atención de trauma, vía aérea, parto y quemado y equipo de comunicación.

De esta manera, la Provincia puso a disposición todos los recursos necesarios para fortalecer los sistemas locales con la flexibilidad suficiente para que la implementación se adapte a las necesidades particulares de cada municipio.