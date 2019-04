Escondían cocaína en un yate en Nordelta

La banda de narcotraficantes desbaratada el viernes -que vendía cocaína y marihuana en el Conurbano, y LSD, cristal y éxtasis en countries y fiestas privadas de zona norte- escondía parte de la droga en un valioso yate anclado en Nordelta.

Después de dos años de investigación, la banda bautizada como "Los Reyes del Norte" cayó luego de 30 allanamientos realizados por la Policía Bonaerense en San Martín, Tres de Febrero, San Isidro y Tigre. Los operativos dejaron un saldo de 16 detenidos; entre ellos tres líderes de la organización; seis kilos de cocaína; cuatro de marihuana; uno de cristal; 650 pastillas de éxtasis y 130 dosis de LSD; y ocho autos secuestrados.

El nombre con el que fue bautizada la banda responde al apellido de su jefe máximo: Leandro Reyes. El "Flaco", como le dicen, todavía está prófugo. La Policía lo fue a buscar a sus casas ubicadas en un country de Escobar, en el barrio semi cerrado "El Remanso" y otra propiedad de Nordelta. Pero no estaba en ninguna de ellas. "Es muy escurridizo, vive cambiando de domicilio. Por ahí se muda a una casa y, donde algo no le gusta, no tiene problema de alquilar en otro lado a los 15 días", dijo un investigador. Para no llamar la atención, se mueve en un modesto VW Fox.

En tanto, Martín Asci, a quien la Policía identificó como el según do jefe de la organización, se había mudado hace poco a una casa que alquilaba por 70 mil pesos mensuales más expensas en el barrio Las Caletas de Nordelta y vivía ostentando su fortuna.

Él y su esposa, que también fue detenida, se paseaban en un BMW M4 blanco valuado en 100 mil dólares, una camioneta Range Rover Evoque modelo 2012 de 50 mil dólares y un Ford Focus 0 kilómetro. Pero lo más extravagante lo guardaban en un amarradero privado de Nordelta, al que solamente se puede acceder por huella dactilar. Allí tenían un crucero Patagonia 44 valuado en 300 mil dólares y con una deuda impositiva de 1.600.000 pesos y es uno de los sitios donde escondía la cocaína.

Nordelta, centro de operaciones

Ante la ausencia de Reyes, Asci era -según los investigadores- el que tomaba las decisiones de la banda. Todo lo controlaba por teléfono desde su casa de Nordelta, señalaron fuentes del caso. No es la primera vez que el fisicoculturista se ve involucrado en una causa por narcotráfico. En 2015 fue procesado por almacenar pastillas de éxtasis para la venta, fallo que confirmó la Cámara Nacional de Casación. Como pantalla para su actividad, Asci decía que se dedicaba a la compra y venta de autos.

Abajo de Reyes y Asci aparecen otros dos nombres, también señalados por los investigadores como miembros de la cúpula de la banda. Son Jeremías David Fernández, alias "Jere" o "Enano", y Cristian Hernán Noya, apodado "El Ruso".

Jeremías vivía en una casa de Intendente Becco al 1100, en San Isidro. Era mano derecha de Reyes y encargado del comercio y la distribución de éxtasis y cristal en zona norte del GBA, donde se concentraban los clientes VIP. También estaba vinculado al reparto de cocaína.

Por otra parte, "El Ruso" estaba por afuera de la estructura de la banda. En realidad, era socio de "Reyes", a quien le compraba la marihuana y la cocaína para distribuir en Tres de Febrero, José C. Paz, San Martín y General Rodríguez.