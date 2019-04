Axel Kicillof visitará la Cuarta, en distritos donde gobierna Cambiemos

El ex ministro Axel Kicillof estará este fin de semana en distintas localidades de la Cuarta Sección, siguiendo su recorrido por algunos puntos claves del territorio bonaerense.

Según se conoció, Kicillof visitará el viernes Carlos Tejedor y General Villegas, y el sábado Los Toldos, donde gobierna, en todos los casos, un intendente del oficialismo.

Si bien aún no está confirmada la agenda, el ex ministro de Cristina Kirchner se mostrará con los eventuales candidatos del kirchnerismo en esos distritos y estará acompañado por los legisladores y dirigentes k de la sección.

Cabe recordar que a fines de febrero, el diputado nacional recorrió las ciudades de 9 de Julio, Bragado y Chivilcoy.