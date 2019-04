Lifschitz: la UCR puede romper Cambiemos y apoyar a Lavagna

El gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, sostuvo ayer que es posible que un sector de la UCR rompa con Cambiemos para acompañar un proyecto encabezado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna de cara a las elecciones presidenciales.

Lifschitz, uno de los principales impulsores de Lavagna, aseguró que “hay un sector del radicalismo que siempre se sintió muy incómodo en la alianza con Cambiemos”.

“Hoy, más que nunca, no se sienten considerados y, en muchos casos, no comparten las políticas”, explicó.

En una entrevista en la radio Futurock, consultado sobre si es posible que en ese contexto el radicalismo rompa con la coalición para acompañar a Lavagna, el santafecino señaló: “Es muy posible, muy probable que muchos puedan terminar confluyendo en una propuesta amplia”.

Por otro lado, fue crítico con la propuesta peronista Alternativa Federal e indicó que “entre Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto no hay un proyecto común”, sino que “los une las ganas de ir a las Paso”.

Sobre la posibilidad de que el ex ministro compita dentro de Alternativa Federal, sostuvo que no ve la posibilidad de que cambie su postura y se interese en participar en las internas. “Lavagna, probablemente, ganaría las internas en Alternativa Federal, pero tendría pocas chances para las generales” si formara parte de ese espacio, agregó.

“Hay demasiados intereses personales o sectoriales, o de grupos que están primando sobre el interés general (en Alternativa Federal). Un escenario de internas, en este momento, dividiría a la oposición y no permitiría luego que todos esos votos puedan confluir en una propuesta común”, explicó.