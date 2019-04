La mayoría de los gremios docentes aceptó la oferta del gobierno de Vidal

La mayoría de los gremios que integran el Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) aceptó ayer la oferta salarial mejorada que les presentó el gobierno de María Eugenia Vidal, aunque en el caso de SUTEBA supeditó la firma del acuerdo a una serie de condiciones y anunció que adherirá al paro del jueves dispuesto por la CTA.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, que terminó sin un acuerdo, los sindicatos docentes dieron el visto bueno al convenio tras la realización de asambleas distritales y consulta a los afiliados.

La oferta contempla un 15,6% de aumento en concepto de la pérdida adquisitiva del salario durante 2018 (a pagarse un 5% en marzo y 10,6% en julio), mientras que para este año se establece una revisión trimestral en función de la inflación con cláusula gatillo.

El único gremio que rechazó la oferta es UDOCBA que conduce Miguel Díaz, quien advirtió que "si antes del miércoles no aparece una nueva propuesta, tenemos consenso para retomar la medida de fuerza".

En un comunicado, SUTEBA, el sindicato dirigido por Roberto Baradel, informó que el plenario de Secretarios Generales resolvió "condicionar el acuerdo salarial" a una serie de puntos.

Entre las exigencias figuran que se dejen sin efecto todos los sumarios laborales y sindicales; la homologación de los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional para que se garanticen Escuelas

Seguras y la conformación de una Comisión de Políticas Socioeducativas.

También reclamó que no se descuenten los días de paro, a la par que se resolvió realizar, en el marco de la CTA, una jornada de lucha de 48 horas para el 3 y 4 de abril.

El miércoles se realizarán acciones distritales y el jueves un cese total de actividades en el marco de la protesta convocada por la CTA Provincia de Buenos Aires.

Por su lado, la Federación de Educadores Bonaerenses de Mirta Petrocini aceptó también la oferta pero expresó un "profundo malestar por los reiterados destratos por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hacia el colectivo docente".

También pidió "el no descuento de los tres días de paro de marzo" y reclamó la "solución de los graves problemas de infraestructura que afectan a cientos de edificios escolares de

la Provincia de Buenos Aires y vulneran el derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas".

Pidió también "el aumento de los cupos en los comedores escolares, habida cuenta del crecimiento de matrícula que por la crisis socio-económica lo demanda" y por el cierre de sumarios.

SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, informó que por decisión de la mayoría de los docentes, aceptó la propuesta salarial que el Gobierno de la Provincia realizó en la última reunión paritaria.