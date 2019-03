La Gobernadora, en el derrumbe del búnker de droga número cien

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, asistió ayer al derrumbe del búnker de droga N° 100 en La Matanza y aseguró que “éste no es un hecho aislado, es una continuidad de políticas de seguridad para enfrentar a los narcos”.

Acompañada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el Comisario General de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni; y las Madres contra el Paco y Por la Vida, la mandataria expresó: “hoy para nosotros no es un día más, es el búnker N° 100 y en el día de hoy vamos a llegar a los 107. Para nosotros representa algo que antes no pasaba en la Provincia, uno de los motivos por lo que en 2015 los bonaerenses eligieron el cambio, representa que la seguridad es una prioridad en serio, son hechos”.

“Solo en este búnker y en los dos que vamos a derribar hoy en La Matanza hubo 26 detenidos este fin de semana. Detuvimos el último año más personas vinculadas con el narcotráfico que durante los ocho años de la gestión anterior. Esos son hechos concretos que demuestran que estamos comprometidos de verdad”, ratificó la gobernadora.

Sesenta allanamientos

El operativo que permitió desmantelar esa organización narco incluyó 60 allanamientos en distintas localidades del partido de La Matanza, en las que se decomisaron más de 20 mil dosis de paco, 205 de cocaína, 300 envoltorios de marihuana, 12 armas de fuego, dinero en efectivo (378.135 pesos argentinos, 2.006 dólares, 275.000 guaraníes y 790 pesos mexicanos) e indumentaria policial y del Servicio Penitenciario.

Vidal manifestó que en estos tres años se hicieron más de 100 mil operativos y agregó: “La semana pasada se condenaron por primera vez a ocho policías que habían sido parte de un esquema de recaudación que en marzo de 2016 nosotros denunciamos, investigamos y la justicia finalmente condenó. Y tampoco es un hecho aislado. Son 12 mil efectivos que ya no forman parte de la Policía de la Provincia. No es una purga, es una política. Los que están siendo cómplices del delito no pueden formar parte del Estado. Lo mismo vale para el poder judicial y la política”, remarcó Vidal.

“Detrás de este búnker que ahora se va a derribar se transmite un cambio en serio que yo les digo que llegó para quedarse, por lo menos mientras nosotros estemos en este lugar. Esta pelea para mí vale la pena y yo sé que hay muchos a los que no les gusta, que el otro sistema les quedaba más cómodo”, subrayó la mandataria.

Por último, Vidal explicó que “vamos a seguir derribando búnkers, vamos a seguir poniendo en estos lugares oficinas del estado, lugares de atención de salud, lugares para recuperación de chicos, porque ese es el mensaje que queremos dar“.