Fue profesor de Medicina en la UNLP durante 43 años y renunció "por el masivo ingreso de alumnos"

El doctor Marcelo Héctor Cerezo, quien durante 43 años estuvo al frente de una de las materias más importantes en la carrera de Medicina de la Universidad de La Plata (UNLP), renunció a su cargo al considerar que el "masivo ingreso de alumnos" significa un problema para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Durante 43 años Cerezo estuvo al frente de una de las materias más importantes de Medicina. Este jueves anunció su renuncia en una carta pública en la que aseguró: "No recuerdo haber vivido previamente una situación como la actual".

"En los últimos 3 años, la situación se ha desmadrado. El masivo ingreso de alumnos, sin ningún tipo de condicionamiento, de cualquier nacionalidad, hablen o no nuestro idioma, ha llevado a un deterioro nocivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos en Primer Año de la Carrera", explicó Cerezo en la carta.

Titular de la Cátedra A de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas, Cerezo cuestionó -entre otros motivos- los cambios que lo llevaron a la renuncia. "No cabe duda que donde cursan bien 400 no lo harán 4000, sencillamente porque no hay suficiente espacio ni infraestructura", dijo.

El académico destacó que el desborde del caudal de alumnos genera "cursadas de baja calidad-cantidad de clases, debido a que las aulas que disponemos -dijo- no pueden albergar más de 150 alumnos por vez".

Para Cerezo, los cambios de los últimos años no fueron favorables. "La política de nuestra facultad será seguir ingresando la cantidad de alumnos que se anoten, sea cual sea, y con el falso argumento de que la Universidad es pública y gratuita", explicó.

En esa línea continuó: "Me animaría a vaticinar que en pocos años, el número de alumnos recusantes terminará superando a los alumnos inscriptos y todo esto ha repercutido en mi salud y eso no es negociable". Al ser consultado hoy por Télam, Cerezo dijo que siente un "profundo dolor" por la decisión y que "todo lo que había por decir está en la carta".

Tras conocerse la renuncia, Joaquín García -vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y ayudante de la Cátedra Biología- criticó los dichos del profesor: "Que diga que no puede garantizar la excelencia de la Facultad de Ciencias Médicas con tantos alumnos es un concepto errado".

"Hay organismos internacionales que sostienen que la inclusión social en la educación superior es una dimensión más para tener en cuenta a la hora de analizar la calidad de la enseñanza", agregó.

En diálogo con Télam, García agregó que "su renuncia responde a un paradigma que coincide con las ideas de la agrupación que gobernó tantos años, Hoja de Roble, que entiende que la calidad de enseñanza y la masividad son condiciones incompatibles".

Para el dirigente estudiantil, los motivos de Cerezo responden a "una interpretación elitista de la enseñanza donde con pocos estudiantes se puede garantizar cierta excelencia. Eso es un concepto errado pero no ingenuo que busca excluir a muchos compañeros al acceso de la educación superior".

El año pasado, tras las elecciones, Juan Basualdo Farjat se erigió como nuevo decano. Durante su campaña propuso "terminar con el aislamiento institucional" y a generar cambios que "democraticen" la alta casa de estudios.