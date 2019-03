Confirman la denegatoria del sobreseimiento a Fernández

La Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Junín confirmó el martes pasado el fallo de primera instancia de la Jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese, que denegaba los sobreseimientos del ex intendente de Lincoln Jorge Fernández y de los ex tesoreros Walter Fernández y Marcelo Porto.

Según consta en el fallo, al que tuvo acceso Democracia, los mismos continúan con prisión domiciliaria y la causa se dirimirá en el juicio oral, en el cual se ventilarán los delitos -por los que están acusados los ex funcionarios- de "integrar una asociación ilícita y fraude a la administración pública".