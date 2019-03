Uno de los gremios docentes ya definió un nuevo paro, aunque todavía no le puso fecha

La FEB definió hoy la realización de un nuevo paro, aunque todavía no le puso fecha, ante la falta de convocatoria a una nueva reunión paritaria por parte de Provincia.

El Congreso Extraordinario, que se reunió este mediodía en La Plata, definió "un plan de lucha que incluye paros, movilización en la Provincia y actividades gremiales" en los diferentes distritos.

"Hay una firme determinación de la docencia por sostener la Educación Pública", indicó la presidente de la FEB y explicó que "todos los días, rogamos para que no sucedan nuevas tragedias en las escuelas, porque el nivel de deterioro y abandono que existe en los establecimientos por desidia del Gobierno es alarmante".

Asimismo, la titular del gremio aseguró que "los docentes que se animan a denunciar tanto los problemas edilicios como el lamentable servicio de alimentación escolar de algunos distritos, son perseguidos. Pero no van a lograr acallar la voz de los educadores que, con coraje, cuentan la realidad de la Escuela Pública".

El reclamo de los docentes incluirá reuniones en cada distrito de la Provincia, con panfleteadas, radios abiertas, movilizaciones, banderazos, marcha de antorchas, entre otras.

Petrocini sostuvo que "es evidente que el Gobierno no quiere solucionar el conflicto, porque no hay llamado a Paritaria. No reconocen el porcentaje real perdido por los docentes durante 2018 y, más allá de la promesa de no perder contra la inflación en 2019, pretenden que aceptemos un incremento del 5% que recién se cobraría en 2020".

Los representantes del FUDB se reunirán en las próximas horas para acordar la efectivización de las medidas de fuerza votadas esta semana por las diferentes asambleas de cada entidad gremial.